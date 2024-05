Giovedì 30 Maggio 2024, 05:00

Un bilancio fuori dal comune. A Vasanello è stato approvato dalla giunta comunale una delibera sul consuntivo del 2023 che conteneva tra gli allegati le cifre sui residui attivi e passivi del Comune di Bassano in Teverina. Oltretutto “la svista” è stata pubblicata anche sul sito istituzionale: qualcuno tra quelli più attenti alla vita politica del paese se ne è accorto e fatto esplodere il caso.

La minoranza composta dai consiglieri comunali Massimiliano Creta, Luigi Stefanucci, Lucio Filipponi, Luca Delle Piagge e Alessandro Fratoni è saltata sulla sedia e ha immediatamente informato il prefetto, che di fatto è stato investito del problema. Si è bloccata anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, i cui termini sono scaduti il 30 aprile scorso. Con le legge che recita che una volta superato il primo esame portato a termine della giunta, deve essere investito il consiglio comunale non prima di venti giorni, il tempo necessario per studiare gli atti insomma a quanto pare si andrà per le lunghe.

Il sindaco Igino Vestri ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche. «E’ accaduto poiché si lavora sulle basi già precompilate di un documento standard – ha spiegato - il contenuto è quello del nostro comune e c’è stato un errore che può essere un refuso: sarà corretto quanto prima. Non vedo tanti problemi». Non è dello stesso parere l’opposizione, che ha sparato cannonate nei confronti del primo cittadino e la sua giunta sollevando molte perplessità su questo caso. È stato stampato anche un manifesto informativo che nei prossimi giorni sarà affisso in paese. «E’ accaduto qualcosa di incredibile e surreale – dicono i cinque dell’opposizione – certamente non facile da capire. Speriamo che il responsabile finanziario del comune, ovvero il sindaco Igino Vestri, ci darà le giuste spiegazioni su questo caso e anche una risposta soddisfacente, visto che è un paladino della trasparenza».

Poi è arrivata la raffica di domande. I cinque che siedono sui banchi della minoranza vogliono sapere anche «chi è il responsabile di questo errore» e «come mai né il sindaco e né tantomeno il funzionario comunale che sono responsabili della trasparenza amministrativa dell’anticorruzione e delle prevenzione non si sono accorti di questo scambio di documenti».

Il tema degli allegati di Bassano in Teverina finiti in quelli di Vasanello è al centro dell’attenzione di chi frequenta il salotto buono di piazza della Repubblica, dove non si parla d’altro da qualche giorno a questa parte. Infine, la minoranza si è domandata in maniera sibillina «perché proprio quei dati contabili di Bassano in Teverina sono finiti lì?». E ora si aspetta la risposta.

Ugo Baldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA