Tutto pronto per l'esposizione canina a Prato Giardino

Al via la 54esima esposizione internazionale Canina a Viterbo. Si tratta di una delle più antiche manifestazioni cinofile in Italia e si terrà al Parco Comunale di Prato giardino domenica 2 giugno. L’’Evento è organizzato dal Gruppo Cinofilo Viterbese Delegazione E.N.C.I. con il patrocinio del Comune di Viterbo e prevede la partecipazione di oltre 900 cani in rappresentanza di oltre 150 razze, sfileranno soggetti prestigiosi a rappresentare le razze riconosciute dalla Federazione Internazionale Canina, un bellissimo momento per potere ammirare il lavoro di tanti allevatori che con passione continuano a tutelare e selezionare le razze riconosciute Giudici internazionali nella mattina visioneranno e valuteranno attentamente, i tantissimi soggetti iscritti e suddivisi per razza nei 12 ring predisposti.

I vincitori parteciperanno poi al Ring d’Onore per poter alla fine proclamare il Best in Show previsto nel pomeriggio e che sarà giudicato dal giudice esperto Naveda Carrero Juan proveniente dalla Spagna

Un grazie particolare gli organizzatori lo hanno rivolto a tutti gli espositori in quanto in questa edizione saranno presenti allevatori e proprietari provenienti da tutta l’Italia ma anche dalla Francia, Grecia, Finlandia, Polonia e Russia, da segnalare la presenza di n.100 cani del raggruppamento bassotti e di n.150 cani di razza retrievers che sfileranno sempre a Prato Giardino il 01 giugno per Raduno Nazionale All Retrievers.

Sabato 1 giugno Raduno Retrievers ore 14:30