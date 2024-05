Venerdì 31 Maggio 2024, 05:20

In esposizione in un mobile del salone. Così i carabinieri hanno trovato anfore, busti e coppe di epoche etrusca e romana.

Il maxi sequestro dei carabinieri della stazione di Nepi è avvenuto nei giorni scorsi durante un semplice controllo effettuato per altre ragioni. I militari che hanno bussato alla porta della villa, che si trova nelle campagne di Nepi, non immaginavano di trovare un “tesoro”. Così hanno deciso di procedere a una perquisizione e in un vano dell’abitazione hanno trovato reperti sicuramente di epoca antica e di illecita provenienza, esposti nel salone sopra alcune credenze. Interrogata al riguardo, la proprietaria, una cinquantenne romana, non è stata in grado di fornire documentazione attestante la legittima provenienza dei beni, motivo per cui è scattato immediatamente il sequestro e la denuncia per violazione del codice dei beni culturali. Gli accertamenti svolti successivamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale hanno permesso di confermare che i reperti sono effettivamente di interesse archeologico, tutelati dalla normativa vigente.

Tra i pezzi recuperati, appare di particolare pregio un’anfora databile al quinto secolo a.C., importante per la preziosità e rarità della classe di materiali a cui appartiene (molto richiesto nel mercato illegale dei beni archeologici trafugati).

«Le indagini - spiegano i militari - proseguono per stabilire la provenienza dei reperti, anche se l’ipotesi al momento più probabile è qualche scavo clandestino nei dintorni».

L’elenco dei reperti: busto e testa in marmo non pertinente: il busto datazione III-IV secolo d.C., la testa di età giulio-Claudia; anfora a figure rosse frammentaria e ricomposta con piccole lacune, datazione V secolo a.C.; coppa etrusco-corinzia con decorazione figurata, datazione metà VI secolo a.C .; brocchetta dorata a fasce di probabile provenienza vulcente, datazione V-IV secolo a.C.; oinochoe a becco acroma, datazione V-III secolo a.C. ; frammenti di pithos di impasto rosso ceretano, datazione prima metà VI secolo a.C.; frammenti ceramici di difficile attribuzione e un frammento di ceramica etrusco corinzia.