Sabato 1 Giugno 2024, 05:20

Due accoltellamenti in poco meno di una settimana. Si susseguono gli episodi di violenza a Civita Castellana. Prima la rissa in discoteca tra giovanissimi dove è rimasto ferito un 16enne. Poi quella davanti a un bar di mercoledi sera. Protagonisti due trentenni e un ventenne, che nel piazzale di via Petrarca hanno prima fatto volare tavoli e sedie e poi hanno estratto un taglierino. Ci ha rimesso un 38enne del posto che è stato mendicato al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla.



«Tutto è nato nel tardo pomeriggio di mercoledì – hanno fatto sapere i carabinieri- , quando tre uomini, un italiano di 38 anni e due di nazionalità egiziana di 38 e 23 anni, sono stati coinvolti in una colluttazione, per futili motivi». I toni nel corso dell’accesa discussione sono saliti fino a farla degenerare. Le tre persone coinvolte nello scambio di colpi proibiti hanno iniziato a scagliarsi contro tavoli e sedie, tanto da rendere necessario per il proprietario del locale, richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La gente presente impaurita è scappata in tutta fretta tra cui alcune donne per non restare in qualche maniera coinvolte. Durante la rissa, uno dei protagonisti ha estratto un’arma da taglio, verosimilmente un taglierino e ha colpito l’italiano. La vittima ha riportato diverse ferite alle braccia e in altre parti del corpo.



Subito dopo l’aggressione, è stato soccorso dai presenti e accompagnato al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno saturato le ferite con diversi punti e diagnosticato delle lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Una pattuglia dei carabinieri, giunta prontamente sul posto, ha identificato tutti le persone rimaste coinvolte nella rissa. I tre protagonisti sono stati invece denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno difendersi dal reato di rissa aggravata. Rinvenuta a terra nel corso di un sopralluogo delle forze dell’ordine, parte della lama di un taglierino, che è stata sequestrata e potrebbe essere quella usata per ferire il 38enne.



Appena quattro giorni prima sempre a Civita Castellana era scoppiata un’altra rissa. In questo caso si sarebbero affrontati due gruppi di ragazzi giovanissimi nella discoteca cittadina. In base ai primi accertamenti non tutti i partecipanti alla rissa sarebbero residenti a Civita Castellana. Durante la colluttazione un 16enne è rimasto ferito all’addome da una coltellata, partita da un agguerritissimo avversario. Le indagini per stabilire cosa abbia scatenato le due risse sono in corso. Gli accertamenti in mano ai carabinieri della compagnia.