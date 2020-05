Fase 2, la Regione chiama l'ex rettore Alessandro Ruggieri di Unitus nel team LazioLab

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Immaginare il futuro del Lazio”. E’ l’obiettivo di “LazioLab”, un progetto della giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti, coordinato dal vicepresidente Daniele Leodori, orientato a mettere in campo azioni e interventi per la fase 2 dell’emergenza coronavirus. E a progettare un modello di sviluppo post Covid-19.Nel team – composto da una ventina di esponenti degli atenei laziali e/o professionisti – è presente anche Alessandro Ruggieri, ex rettore dell’Università della Tuscia, economista, docente di “Tecnologia, innovazione e qualità” al Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa” di Unitus.«Il nostro compito – afferma il cattedratico – è fornire idee di rilancio dell’economia regionale su tre settori che, a causa del Covid-19, sono stati gravati da un pesantissimo impatto, tale da bloccare tutta l’attività. Mi riferisco al turismo , al commercio, all’edilizia. Le proposte che il team sottoporrà al giudizio della giunta riguardano il rilancio dell’economia regionale e il lavoro, in una prospettiva di medio termine».