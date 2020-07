​Centerba diventa spray anticovid, da liquore ad ammazza virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dalal. Inin fe neicome naturale sviluppo di unae gloriosa. È la nuova vita, tanto "tosto" da essere usato già comedurante il. Si vendeva in farmacia già 203 anni fa come liquore sì, ma soprattutto comeper icontenuti nell’infuso di erbe. L’azienda di(Pescara) sbarca sul mercato della "salute" sconvolgendo le convezioni più salutiste: acquisti la boccetta, ti spruzzi l’amaro iperalcolico sulle mani per disinfettarti, poi al bar ci "correggi" il caffè che diventa una esplosione di erbe dellae del sacroLe mamme abruzzesi fino a qualche decennio fa lo davano ai figli per il mal di denti, e rigorosamente non andava bevuto dal bambino, poi ilcon la suaè finito nelle cucine degli chef per personalizzare anche i piatti di mare. Il Centerbae chiccheria culinaria arriva ora al servizio della saluteperché i tempi della realizzazione industriale della confezione hanno richiesto una cura particolare, e una totale identificazione con la inconfondibile bottiglia classica.