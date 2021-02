La campagna vaccinale contro il Covid entra nella fase 2: parte infatti la somministrazione per gli over 80. Le singole regioni procedono però in ordine sparso, secondo un cronoprogramma in continua evoluzione. I territori che hanno già comunicato la data di avvio delle prenotazioni così stanno organizzando con i numeri telefonici Recup o le disponibilità online.

Calendario delle prenotazioni

Già raccolte le prime prenotazioni nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta

8 febbraio, oggi, iniziano le prenotazioni nelle Regioni Umbria, Puglia e Sicilia

9 febbraio, domani, inizieranno in Toscana

10 febbraio, mercoledì, al via in Friuli Venezia Giulia.

15 febbraio, lunedì prossimo, partiranno nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Liguria

16 febbraio, martedì inizieranno le prenotazioni in Lombardia e il 24 le somministrazioni

21 febbraio partiranno le vaccinazioni in Piemonte

Devono ancora comunicare le temepistiche per la prenotazione le Regioni Basilicata, Calabria, Marche e Molise

Modalità di prenotazione

Il punto di riferimento restano i medici di base, a cui gli over 80 posssno rivolgersi per sapere come muoversi. Ogni Regione ha scelto poi un percorso specifico: dal sito online collegato alla piattaforma regionale alla possibilità di recarsi nelle farmacie sul territorio o al recup telefonico.

Le prenotazioni sono iniziate il 1 febbraio scorso, non senza problemi per il server andato in tilt, ed è stata raggiunta quota 203mila. Si parte con la somministrazione delle dosi allo Spallanzani e saranno 49 gli ospedali coinvolti nella campagna vaccinale.

La Regione ha aderito alla possibilità di prenotare attraverso Poste italiane, ha già avviata la raccolta di adesione e, dopo aver calcolato la disponibilità delle dosi, partiranno le convocazioni

La Provincia autonoma di Bolzano è già partita con le prenotazioni e stanno funzionando bene quelle attraverso i numeri di telefono dei Centri di prenotazione dell’Azienda sanitaria

Attraverso la piattaforma adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino è possibile prenotare inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria, recapiti e-mail e telefonico. Le somministrazioni partiranno tra il 10 e il 15 febbraio.

Al via le prenotazioni dal 15 febbraio attraverso Cup, farmacie e corner della salute. L'obiettivo è arrivare a 70 hub vaccinali e alla somministrazione di 315.000 dosi a settimana. Dal 2 febbraio sono state avviate le vaccinazioni per over 80 in assistenza domiciliare.

Sarà possibile iniziare a raccogliere le prenotazioni dal 15 febbraio prossimo attraverso recup e ospedali ma anche nelle farmacie con cui la Regione liguria ha attivato una collaborazione specifica.

Si parte il 24 febbraio con la somministrazione, a breve i pazienti potranno avere informazioni e dal 16 ci sarà la possibilità di prenotare attraverso un sito web dedicato.

Una sporta di V-day per i vaccini agli over 80, fissato al 21 febbraio, in questi giorni i medici di base stanno predisponendo appuntamenti e calendari in base alle priorità.

Al via nelle prossime ore le prenotazioni online attraverso le informaizoni dal sito della Regione.

Per il momento l'avvio delle prenotazioni e delle somministrazioni senbra essere slittato. La Regione fornirà maggiori informazioni nei prosismi giorni.

In Sicilia parte il sistema di prenotazione online del vaccino predisposto dalla Struttura commissariale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. Gli over 80 potranno accedere a prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, raggiungibile dal sito web della Regione Sicilia, e al portale siciliacoronavirus.it

Le prenotazioni in Toscana sono disponibili attraverso il sito dedicato: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. La disponibilità di posti dipenderà, nel corso delle settimane, dal quantitativo di dosi che arriveranno.

Sono già partite le prenotazioni, attraverso il Cup messo a disposizione dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

Terminate le operazioni di richiamo sugli operatori sanitari, si passa oggi alla fase dedicata agli over 80.

Per prenotare e avere informazioni sulle date di somministrazioni, gli over 80 possono contattare il numero 0165 546222 tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00.

A partire da lunedì 15 febbraio, secondo i programmi, verranno convocati gli over 80. La Asl ha comunque specificato che le chiamate verranno effettuate in base alle disponibilità di dosi.

