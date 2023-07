Domenica 9 Luglio 2023, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Un lavoro sotto traccia ma ben impostato con il chiaro obiettivo di vincere il prossimo campionato di Eccellenza. La mossa del Comune, che ha negato la gestione dello stadio Rocchi alla Viterbese del presidente Marco Romano, sembra spalancare le porte al progetto avviato nelle scorse settimane da Piero Camilli. L'imprenditore di Grotte di Castro, ex presidente gialloblù, vuole acquistare la Polisportiva Cimini, che milita nel massimo torneo regionale, per farne la Viterbese del futuro.

Viterbese: tutto sembra giocare per il ritorno di Camilli. Le mosse (e i dubbi) del progetto Favl Cimini

La presentazione del progetto arriverà non appena ci sarà la possibilità di partecipare al nuovo bando per la gestione dello stadio Rocchi, di cui verosimilmente l'amministrazione comunale avvierà l'iter burocratico dopo il 14 luglio (data ultima per l'iscrizione al prossimo campionato di serie D). Se allora la Viterbese non dovesse iscriversi, il Comune affiderà lo stadio alla Polisportiva temporaneamente (al 31 agosto quando scadrà la convenzione in essere) per procedere poi al nuovo bando; che sarà legato anche al progetto di ristrutturazione dell'impianto coi fondi del Pnrr.

La Viterbese e la gestione dello stadio Rocchi: fumata nera all'incontro con il Comune

Tutto questo attiene alla sfera burocratica, mentre Camilli sta lavorando da giorni per creare una società più forte e una squadra che possa dominare il campionato. Il primo passo che compirà l'imprenditore sarà quello di presentare domanda al Comitato regionale Lazio per cambiare denominazione. La vecchia Polisportiva, che continuerà a gestire il corposo settore giovanile attraverso i fondatori Francesco Torroni e Gianni Patrizi, dovrebbe chiamarsi Fc Viterbese; con il club che chiederà una deroga al comitato regionale (i termini per i cambi sono scaduti lo scorso 30 giugno). Subito dopo spazio al mercato: la prima mossa sarà legata all'allenatore.

Viterbese, sui fondi in uscita dai vecchi conti della società la verità di Camilli nella richiesta di arbitrato

L'attuale tecnico dei cimini, Lillo Puccica, non sarà confermato: al suo posto in pole c'è David D'Antoni, capranichese come il collega e autore della splendida cavalcata con il Monterosi con cui è arrivato in serie C. Da martedì prossimo poi si apriranno i tesseramenti dei calciatori dilettanti: da lì in poi dovrebbero iniziare i fuochi d'artificio di mercato per il ritorno nel calcio di Camilli.