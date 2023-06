Venerdì 30 Giugno 2023, 05:20

Si arricchisce di un nuovo importante capitolo la querelle tra l’attuale presidente della Viterbese, Marco Romano, e la vecchia proprietà della società gialloblù che faceva capo alla famiglia Camilli.

Le due parti si erano già scontrate la settimana scorsa a causa della concessione per l’utilizzo dello stadio Enrico Rocchi, la cui convenzione scadrà il prossimo 8 agosto. Nel pomeriggio dello scorso mercoledì, il club di via della Palazzina aveva diffuso un comunicato stampa dove si denunciava che persone ancora ignote, senza autorizzazione da parte dell’attuale proprietà della Us Viterbese 1908 srl, avevano operato su alcuni conti correnti afferenti alla società. Nel lungo comunicato veniva chiamato in causa l’ex patron Piero Camilli. Ieri, attraverso il proprio legale, la famiglia Camilli ha fatto sapere che dallo scorso maggio è stata presentata una richiesta di arbitrato con cui si intende porre la parola fine alle vicende giudiziarie sulla cessione della società.

In sostanza la famiglia Camilli, attraverso un arbitrato di 22 pagine, intestato ai figli dell’ex patron gialloblù Vincenzo e Luciano, e al genero Alessandro Paris, ripercorre i passi legali e gli atti con cui ritiene definitivamente chiusa la transazione per la vendita della società e che ogni ulteriore richiesta avanzata dall’acquirente va quindi considerata infondata. Nel lungo arbitrato si parla anche alla vicenda dei conti corrente a cui faceva riferimento il comunicato stampa diffuso dalla Viterbese nel pomeriggio di mercoledì scorso. Come arbitro è stato nominato l’avvocato Luigi Sini del Foro di Viterbo.

Intanto i dirigenti della società e di via della Palazzina stanno pensando anche a piazzare gli ultimi colpi per costruire la squadra che affronterà il campionato di Serie D in occasione della prossima stagione. Gli accordi con alcuni giocatori sono stati già siglati ma potranno essere ufficializzati a partire dai prossimi giorni quando inizierà ufficialmente la sessione del calcio mercato estivo.

La Viterbese è vicina ad ingaggiare il difensore classe 1990 Diego Conson che, nelle ultime due stagioni ha militato sempre in Serie D con la maglia della Sambenedettese. Conson ha una grande esperienza anche in Serie C, tanto che negli anni scorsi ha affrontato la Viterbese anche da avversario con le maglie di Siena, Potenza e Reggina.