Giornata di riflessione ieri alla Viterbese dopo il brutto stop di sabato pomeriggio a Castellammare di Stabia. Il nuovo tecnico Roberto Taurino ha lanciato un chiaro monito alla squadra, come hanno fatto ieri mattina anche i tifosi prima dell’allenamento.

A via della Palazzina ci si interroga però anche su come la squadra è disposta in campo. L’aver cominciato già ad agosto a giocare con il 3-5-2 è stato un errore dato che, anche sul campo della Juve Stabia, la Viterbese ha confermato di non avere gli uomini adatti per supportare questo tipo di gioco. Ieri mattina i componenti del club “Us Viterbese 1908” si sono presentati allo stadio Enrico Rocchi prima dell’allenamento e hanno chiesto di incontrare la squadra. Taurino e i suoi giocatori si sono presentati all’ingresso atleti dell’impianto, dove i tifosi hanno letto un invito ad impegnarsi di più in campo e ad onorare la maglia. A Castellammare di Stabia ci si aspettava comunque anche una reazione diversa da parte della squadra, dopo il cambio di allenatore, che invece non c’è stata. «Abbiamo bisogno di gente che creda che abbiamo le possibilità di tirarci fuori da questa situazione - ha detto Taurino - se qualcuno non ci crede ne parlo con il presidente e può anche rimanere a casa. In questo momento la squadra è sfiduciata, per ritrovare fiducia ed uscire fuori da questa situazione l’unica medicina che conosco è il lavoro». Il tecnico fa anche alcune puntualizzazioni sul reparto avanzato, invitando le punte a partecipare di più al gioco della squadra. «Non possono pretendere la profondità e basta», ha detto.

C’è anche da dire che, a differenza della Juve Stabia che proprio in questo modo ha costruito la vittoria, il gioco della Viterbese sulle fasce laterali è stato praticamente assente. Questa situazione potrà essere migliorata senz’altro grazie al recupero dei due esterni Simonelli e Urso, anche se bisognerà poi valutare se entrambi saranno in condizioni di essere schierati domenica prossima in occasione della partita casalinga che si svolgerà alle 15 contro il Foggia. Per cercare di proporre qualcosa di diverso in avanti, la Viterbese aspetta anche il rientro di Pierluigi Cappelluzzo che si aggregherà alla squadra anche gli questa settimana dopo lo stop. È chiaro che, anche in questo caso, sarà necessario valutare quella che sarà la condizione fisica del giocatore. Oggi Simone Palermo si sottoporrà invece ad una nuova ecografia, per valutare l’entità del fastidio muscolare che ha avvertito venerdì scorso in allenamento e che non gli ha permesso di prendere parte alla trasferta. La Viterbese si è allenata ieri dopo essere rientrata sabato sera dalla Campania. La squadra osserverà oggi un giorno di riposo e poi riprenderà a lavorare da domani per iniziare a preparare la delicatissima partita di domenica prossima contro il Foggia. Per domani la società spera di aver recuperato Francesco Salandria, anch’egli assente sabato.

