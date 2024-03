Giovedì 7 Marzo 2024, 08:44

Non sopporta gli anziani condomini, ma invece di ignorarli mette in atto un piano diabolico. Prima li terrorizza con insulti e minacce pesantissime, poi si intromette nella loro vita privata. E' finito con una denuncia per stalking e l'ammonimento del questore Fausto Vinci il piano "terribile" di un 49enne di Viterbo. L'uomo, che ha tentato di tutto per annientare i suoi dirimpettai, dovrà ora fare i conti con la giustizia. Nel frattempo le vittime esasperate hanno deciso di vendere la loro casa.

Il viterbese avrebbe iniziato ad avere i primi dissapori con i vicini di casa alcuni anni fa. Non sopportava quel continuo "andirivieni" di gente davanti al suo appartamento e avrebbe iniziato a dare in escandescenza. L'uomo, che vive nella zona sud del capoluogo, ha un appartamento all'interno di un comprensorio con diversi condomini. E per evitare che la gente entrasse e uscisse continuamente per diverso tempo si sarebbe messo davanti all'ingresso minacciando tutti coloro che passavano.

Non contento avrebbe iniziato a seguire e aspettare i condomini per apostrofarli ogni volta con insulti diversi. E se qualcuno provava a reagire rispondeva con le minacce: «Ti stacco la testa dal collo». L'escalation di insulti e minacce, anche tramite messaggi e vocali Whatsapp, avrebbero reso impossibile la convivenza nello stesso stabile alle vittime e ad altri inquilini, finiti anche loro nel mirino. «L'uomo, nel tempo - spiega la Questura -, ha manifestato nei confronti dei vicini di casa atteggiamenti oltraggiosi e prevaricatori, consistenti in continui insulti, minacce, aggressioni verbali e fisiche, attuando condotte intrusive limitative della sfera privata, tra cui persone anziane e vulnerabili, arrivando in più occasioni ad aggredirli verbalmente e fisicamente con sputi e insulti, cercando in ogni modo il contatto fisico, alcune volte brandendo anche armi improprie». Le vittime più volte hanno chiesto l'intervento della polizia, fino ad arrivare alla decisione di mettere in vendita la loro casa. Una decisione sofferta che però non avrebbe placato il 49enne. L'uomo avrebbe continuato imperterrito a minacciare e insultare.

Avrebbe seguito i condomini con "armi" improvvisate solo per il gusto di vederli terrorizzati. Tanto che molti dei condomini avrebbero iniziato a cambiare abitudini per evitare di incontrarlo per le scale della palazzina o davanti al portone di casa. «Il Questore - spiega ancora la polizia -, ritenute le condotte poste in essere dall'uomo perpetrate con il fine di intimorire e perseguitare i vicini di casa, fino a far loro modificare le abitudini di vita al punto da mettere in vendita la casa familiare, ha ritenuto necessario emettere un provvedimento di iniziativa d'urgenza». Gli atti messi in pratica dall'uomo, infatti, caratterizzano il reato di stalking condominiale.

Il 49enne ammonito, prima di chiarire la sua posizione davanti alla giustizia, è stato invitato dal questore a seguire, a titolo gratuito, un percorso di recupero comportamentale in uno degli enti che hanno siglato con la Questura di Viterbo il "Protocollo Zeus", con lo scopo di accogliere le persone ammonite che si sono rese responsabili di fatti riconducibili ai reati di violenza domestica o di genere.