A Roma può succedere di tutto, si sa. Ma questa ci mancava: un uomo si è introdotto all’interno della cabina tecnica dell’ascensore di un condominio, manomettendola. Successivamente si è messo a dormire tranquillo a suo rischio e pericolo. Il tutto è accaduto in un palazzo dell’Esquilino, in via Alfredo Cappellini. Alcuni condomini lo hanno sorpreso nei giorni scorsi e hanno tentato di allontanarlo. Laura è una residente a conoscenza dei fatti ed è molto preoccupata.

Esquilino, dorme sull'ascensore

«Noi residenti ci sentiamo abbandonati a noi stessi, e temo che le cose peggioreranno. L’uomo si è introdotto all’interno del condominio, probabilmente approfittando di qualcuno che entrava o usciva dal portone. In seguito si è recato all’ultimo piano, dove ci sono anche due appartamenti adiacenti alla cabina tecnica. Dopo aver spostato la telecamera, ha rotto una cassettina con all’interno delle chiavi, tra cui quella per accedere alla cabina dell’ascensore. Nonostante la chiave però, non è riuscito ad aprirla del tutto, così ha deciso di scavalcare. Si è infine messo sopra l’ascensore, a suo rischio e pericolo, lì la corrente infatti passa a 380».

In un secondo momento dei residenti lo hanno sorpreso a dormire, e hanno tentato di allontanarlo, ma lui ha risposto in malomodo. A quel punto, gli abitanti preoccupati hanno chiamato le guardie con la speranza che mandassero via l’uomo.

«Da quello che mi è stato riferito dagli altri condomini, le guardie non si sono preoccupate né di identificare l’uomo, né di mandarlo via. Semplicemente ci hanno parlato e lo hanno fatto restare a dormire nel palazzo. Sinceramente ci aspettavamo un supporto in più, e che venisse almeno allontanato dall’edificio. Questa è la situazione che viviamo all’Esquilino, con immenso rammarico credo che la zona non migliorerà». E il bivacco continua.