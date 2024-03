Giovedì 7 Marzo 2024, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 12:56

C'è allarme e preoccupazione, nell'area prenestina, per il dilagare di furti in appartamento, anche in pieno giorno e con i proprietari in casa. Da Olevano Romano a Palestrina, da Genazzano a Cave e Zagarolo numerosi, in questi giorni, sono gli episodi denunciati dai cittadini - vicino Roma - in una psicosi che sta contagiando tutti. «La gente è esasperata spiega Annalisa, di Olevano Romano - Entrano in casa anche con le persone dentro. Ci vuole più vigilanza e deterrenti per scoraggiare questi furti: telecamere, presidi costanti delle forze dell'ordine. È una vera e propria emergenza!». «Purtroppo - sottolinea Guido Milana, ex sindaco di Olevano, oggi consigliere di minoranza - le telecamere sono spente da mesi. L'azione della stazione dei carabinieri va resa più efficace, rafforzandola, perché da soli non ce la possono fare. Serve il supporto dalla Compagnia e il coinvolgimento della Polizia di Stato. Il sindaco chieda l'intervento del Prefetto di Roma prima che l'esasperazione si trasformi in rabbia con deriva di chi vuole fare da solo».

«Il Comune replica il sindaco Umberto Quaresima - ha attivato un coordinamento, impegnando i carabinieri in congedo e la protezione civile mentre la polizia locale è in prima linea facendo turni serali. Mi sono incontrato con il Comandante della Compagnia di Palestrina, per avere il supporto delle altre stazioni, ed ho chiesto formalmente al Prefetto di Roma un aiuto più consistente». Purtroppo, però, l'emergenza furti non si limita ad Olevano Romano. A Genazzano e a Cave i cittadini, in alcune zone, già da qualche tempo si sono organizzati con una sorta di ronde mentre a Zagarolo, soprattutto sui colli, la preoccupazione dei residenti è altissima e ci si riunisce in gruppi whatsapp per avviare rapidamente il tam tam in caso di visite non gradite. Marco, residente in Colle Mainello a Zagarolo, è preoccupato: «A casa di mio nipote, qui vicino, sono entrati con tanto di telecamere, che hanno rotto, e alla presenza di due cani dogo argentini».

«I vicini aggiunge Renato - li hanno ripresi con la telecamera e il video è stato consegnato ai carabinieri. Indossavano tute nere coprenti e passamontagna: due entrano in casa e uno resta fuori con la refurtiva». A Palestrina, l'altra sera, furto choc per una giovane coppia. Mentre erano ad una festa, in località Muracciola, qualcuno ha aperto l'auto in sosta ed ha preso il libretto di circolazione per vedere l'indirizzo ed andare a svaligiare l'abitazione. «Pochi minuti dopo racconta la vittima due donne erano già entrate in casa. Non mi interessa di qualche gioiello, profumi, vestiti e scarpe. Ciò che è inconcepibile, e mi ha fatto malissimo, è che abbiano preso il ciondolo "chiama angeli" e la collanina con il nome della mia bimba che non c'è più». Spavento, domenica scorsa, anche per un ragazzo ed una ragazza in casa senza genitori: quando hanno sentito dei rumori provenire dalla camera da letto di papà e mamma hanno provato ad aprire la porta e l'hanno trovata chiusa da dentro. La chiave era stata girata dai ladri che erano dentro e sono fuggiti dalla finestra. Il territorio sicuramente è esteso, l'organico di carabinieri e polizia di stato insufficiente ma i cittadini sono esasperati e chiedono sicurezza.