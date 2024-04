Simas, porte aperte alla cultura della ceramica, gli studenti delle medie in visita allo stabilimento

Un nutrito gruppo di ragazzi della Scuola Media Dante Alighieri di Civita Castellana ha varcato le porte dello stabilimento produttivo di SIMAS, ceramica sanitaria 100% made in Italy dal 1955.

La visita in Simas fa parte del programma della manifestazione culturale Halaesus, organizzata dal Comune di Civita Castellana con il Patrocinio della Provincia di Viterbo, che punta alle eccellenze dei diversi generi artistici del territorio civitonico.

Quest’anno, alla sua terza edizione, Halaesus si pone l’obiettivo di far avvicinare i giovani alla produzione di ceramica. “La ceramica è la nostra cultura e la nostra tradizione, sottolinea Marco Giuliani, Direttore Generale Simas. E’ importante che le aziende parlino alle nuove generazioni, raccontando una produzione sostenibile e affascinante che fa del distretto di Civita Castellana una eccellenza di cui essere fieri. Quella di oggi è stata una bella iniziativa, che conta il patrocinio del Comune di Civita Castellana, sicuramente da ripetere e da far divenire un appuntamento fisso, individuando con le istituzioni scolastiche il format più efficace”. Un importante opportunità, pertanto per i circa 100 alunni, suddivisi in gruppi da 20-25 persone, di comprendere e vedere da vicino le varie fasi del complesso processo produttivo che sta dietro alla ceramica sanitaria, dalla materia prima al prodotto finito.

Un percorso arricchito con l’approfondimento sul corretto recupero dei materiali per la salvaguardia dell’ambiente a cura del Centro Ceramica.

“Prima che un piacere, aprire le porte della nostra azienda ai ragazzi delle scuole di questo territorio, è un dovere, rimarca Marco Rossi, Direttore Commerciale Simas. È stato bello vedere l’interesse dei nostri giovani ospiti, ai quali auguriamo il meglio per il loro percorso di studi. Ringraziamo il comune di Civita Castellana nella figura dell’Ass.re Giovanna Fortuna per aver supportato questo evento all’interno della rassegna HALAESUS e l’istituto Dante Alighieri per aver accettato il nostro invito”.

Un’esperienza che certamente servirà ad accrescere nelle nuove generazioni l’interesse verso un settore produttivo di qualità che da secoli mantiene la lunga tradizione dell’arte della ceramica nel territorio.