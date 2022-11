Ceramica, la Simas vola in trasferta al Boutique design di New York

La Simas, azienda del distretto delle ceramica di Civita Castellana, è tra le sedici imprese che per due giorni saranno alla fiera americana Bdny (Boutique Design New York), ospitata al Jacob Javits center di New York. All’interno del padiglione Ceramics of Italy, organizzato da Confindustria ceramica e Ice agenzia, i marchi italiani espongono le ultime novità di prodotti ceramici destinati agli ambienti dell’ospitalità. Bdny è la principale fiera dell’hôtellerie e del design che fa incontrare designer, architetti, distributori, albergatori, proprietari e progettisti di spazi dell’ospitalità con i principali produttori e designer di tutto il mondo.

All’interno del Padiglione Ceramics of Italy, i visitatori possono assistere a un’ampia varietà di prodotti in ceramica e arredo bagno, indicati per il mondo dell’accoglienza alberghiera Molte collezioni mostrano tonalità calde e della terra, che rispecchiano la tendenza attuale di creare interni in stile naturale. Inoltre, per i designer che amano stupire con un tocco di personalità, i lavelli in ceramica colorata e le lastre ultrasottili di grande formato offrono la soluzione per creare spazi sensazionali in hotel e ristoranti. A disposizione dei visitatori i rappresentanti dei singoli marchi per informazioni e delucidazioni tecniche dei prodotti esposti e distribuiti sul mercato nordamericano. Inoltre Ceramics of Italy, Confindustria ceramica e ICE agenzia sono a disposizione per illustrare le tendenze di design e offrire dettagli sul settore ceramico italiano.