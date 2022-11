Lunedì 21 Novembre 2022, 10:53

La ceramica Simas, una delle aziende storiche del distretto di Civita Castellana, ha sostenuto l’iniziativa World Water Day.

“Happening in gabinetto” è il titolo dell’evento artistico culturale che ha animato lo Spazio Simas in via Melzo 9 a Milano, per celebrare e diffondere i messaggi della World Toilet Day, istituita dall’Onu nel 2013. L’azienda civitonica da sempre impegnata nell’ambito della sostenibilità, ha ospitato presso il proprio spazio milanese sei artisti dell’associazione culturale “Arte da mangiare mangiare Arte” e Maf – Museo Acqua Franca, che per una giornata hanno trasformato lo spazio in un laboratorio creativo, interpretando con estro alcuni sanitari di produzione.

Performance degli artisti accompagnate da letture divertenti e poesie sul tema “gabinetto” recitate dall’architetto Maria Teresa Seregni. Una giornata, stabilita dall’Onu, per porre l’attenzione sulle problematiche relative al diritto per l’accesso dei servizi igienici e contro l’inquinamento delle acque di scarto non trattate. All’evento è intervenuta la consigliera del Comune di Milano Diana Alessandra De Marchi, presidente della Commissione pari opportunità e diritti civili, evidenziando che l’igiene e i servizi igienici sono un diritto e tutti dovrebbero potervi accedere.

La Simas è stata fondata nel 1955 dalla volontà di 44 lavoratori (soci e operai) e con il tempo si è trasformata in aziende leader nel suo settore dell'arredobagno .