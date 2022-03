Domenica 20 Marzo 2022, 10:09

Aziende del distretto di Civita Castellana alla conquista dell'Europa.

La Ceramica Simas, 100% made in Italy, sarà presente a Maison & Objet, dal 24 al 28 marzo 2022, presso il Parco delle Esposizioni di Parigi Nord, Villepinte, nell'ambito della collettiva di Ceramics of Italy organizzata dall'Agenzia governativa Ice in collaborazione con Confindustria Ceramica.

Maison & Objet è uno dei principali appuntamenti fieristici del settore arredamento e oggettistica di design, dedicata agli stili di vita contemporanei, che attrae migliaia di visitatori e genera opportunità di business e di contatto con operatori del settore e che giungono per la maggior parte dalla Francia.

«Il mercato francese è complesso e molto esigente, oltre che saturo di prodotti, - evidenzia Marialuisa Ercolini, area manager Francia - Un mercato che apprezza l'autentico made in Italy di Simas sia per la qualità dei prodotti sia per il design, dove attualmente le vendite sono bilanciate tra classico e moderno, e in cui negli ultimi anni abbiamo costruito una rete di vendita strutturata con agenti e rivenditori fidelizzati. Parigi è il nostro miglior mercato, anche perché il 90% dei progetti parte da lì. Una nicchia di mercato importante, dove miriamo a consolidare la nostra presenza e il nostro brand, rispondendo anche alle richieste specifiche di architetti e rivenditor. Ci auguriamo di incontrare operatori provenienti anche da altri Paesi europei, anche se la situazione attuale non lascia ampi margini di ottimismo».

La Simas è anche l'unica azienda di ceramica sanitaria presente nella collettiva, proporrà alcuni fra i pezzi più significativi delle novità presentate a Cersaie 2021 e alcuni prodotti realizzati su specifica richiesta del mercato francese