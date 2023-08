Giovedì 31 Agosto 2023, 05:20

Sarà un Trasporto in sicurezza e con più persone dello scorso anno che potranno assistervi nelle piazze. Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e il prefetto Antonio Cananà hanno trovato la quadratura del cerchio, marchiata a fuoco da una nota ufficiale dell’Ufficio territoriale di governo.

«Nella mattinata di ieri - si legge - il prefetto di Viterbo Antonio Cananà ha incontrato il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, e il capofacchino Sandro Rossi, per uno scambio di vedute sugli aspetti di comune interesse inerenti al Trasporto della Macchina il prossimo 3 settembre». E quindi, dopo il precedente dello scorso anno, si entra subito nel cuore del problema. «I presenti hanno condiviso, in particolare - continua la Prefettura - la considerazione che, grazie alle proficue sinergie che si sono realizzate in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e alla Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, è stato raggiunto l’auspicato bilanciamento tra le imprescindibili esigenze di sicurezza e le ragioni, anch’esse importanti, della tradizione e del Trasporto».

Come dire, la lacerazione istituzionale che si era aperta lo scorso 3 settembre è totalmente ricomposta. Ma per capire l’importanza di questa comunicazione va fatto un passo indietro proprio a quei giorni. Al ritrovo dei Facchini all’Unione, Rossi si era lanciato in un j’accuse pesantissimo sul discorso sicurezza, per via della quale le persone in piazza erano molte meno del solito. Perfino il Trasporto stesso era stato messo in discussione, finché non è stato raggiunto un compromesso. Ma l’eco della voce di Rossi aveva risuonato per parecchio tempo dopo. «A conclusione dell’incontro - si chiude la nota - il prefetto si è complimentato per la piena riuscita delle cene in piazza organizzate dei giorni scorsi, chiara testimonianza del forte legame tra il Sodalizio e i viterbesi».

Un’armonia ritrovata che anche l’altra sponda conferma. «Abbiamo stabilito tutto - spiega Mecarini - c’è la possibilità di ampliare il numero delle presenze». Rispetto allo scorso anno dunque c’è un netto passo in avanti. «Assolutamente sì», conferma il presidente del Sodalizio. Di nuovo tutti de ’n sentimento.