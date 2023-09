Sarà Ascenzi ter: la nuova Macchina di Santa Rosa è "Dies Natalis"

La nuova Macchina di Santa Rosa è "Dies Natalis". L'ha ideata ancora una volta Raffaele Ascenzi, che l'ha spuntata su nomi prestigiosissimi. Il verdetto è stato emesso questo pomeriggio dalla commissione nella sala del consiglio di Palazzo dei Priori, in seduta pubblica.

Il bozzetto primo in graduatoria è stato abbinato al nome di chi lo ha realizzato. Dopo Ali di Luce (dal 2003 al 2008) e Gloria (dal 2015 a ieri sera), Ascenzi regala una nuova emozione, che però non è ancora possibile vedere. C'è chi puntava su un Angelo Russo bis, dopo Sinfonia d'archi (dal 1991 al 1997); chi su altri tra i 17 in gara, molto quotati, come Gianluca Di Prospero, un veterano del concorso, e il maestro Michele Telari, artista molto apprezzato nella città dei Papi.

E invece il primo in graduatoria al concorso di idee per la realizzazione della nuova Macchina di Santa Rosa, patrimonio immateriale Unesco 2024-2028, è sempre Ascenzi.