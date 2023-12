I Facchini di Santa Rosa festeggiano i 45 anni del Sodalizio

Festa grande ieri in un Teatro dell’Unione gremito, per i Facchini di Santa Rosa. Due gli eventi celebrati: i 45 anni dalla fondazione del Sodalizio e il decennale del riconoscimento Unesco per i beni immateriali dell’umanità. Tra gli ospiti gli ex sindaci Leonardo Michelini e Giulio Marini (assente invece Giovanni Maria Arena) e la sindaca attuale, Chiara Frontini.

Si sono susseguiti interventi delle autorità, dei rappresentanti della Rete delle grandi Macchine a Spalla, dell’Unesco e del Sodalizio. Sono stati ripercorsi i momenti più importanti che hanno scandito questi anni e sono stati proiettati alcuni filmati con la storia del Sodalizio e delle altre comunità della Rete.

Inoltre sono stati consegnate targhe ai Facchini che hanno raggiunto 10, 15, 20, 25, 30,35 e 40 anni di Trasporti. Non sono mancati intermezzi musicali proposti da Fabrizio Viti al pianoforte e Luca Seccafieno alla tromba.

Il Sodalizio si è costituito nel 1978 con la successiva presa d’atto del Comune di Viterbo. Lo statuto è stato rinnovato pressoché integralmente il 2 agosto 2008. Il riconoscimento Unesco invece è arrivato il 4 dicembre 2013: della Rete delle Grandi Macchine a Spalla fanno parte anche i Gigli di Nola, i Candelieri di Sassari e la Varia di Palmi.