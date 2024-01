Giovedì 11 Gennaio 2024, 05:20

Un Papa “sotto col ciuffo”. Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa di nuovo di fronte a un pontefice. Dopo Giovanni Paolo II, dopo Benedetto XVI oggi sarà la volta di Francesco, che li riceverà in udienza privata nella sala clementina.

La notizia era stata anticipata ai Facchini dal vescovo Orario Francesco Piazza: «Ho intuito subito la bellezza del Sodalizio e il rapporto con questa giovane Santa che risponde ai potenti con l’esempio. Un esempio incarnato dai Facchini, che sono una metafora del meglio della vita di oggi, per rendere possibile l’impossibile».

Non una prima volta assoluta dunque per il Sodalizio. Ma sarà comunque una novità perché non era mai accaduto prima che fossero ricevuti in visita privata, insieme a minifacchini e istituzioni. Il presidente Massimo Mecarini, il capofacchino Sandro Rosi e tutti gli altri non andranno certo a mani vuote, anzi: porteranno in dono a Papa Francesco l’essenza della festa che ruota intorno alla santa bambina. Come un bozzetto - eufemismo, perché misura un metro e mezzo di altezza - dell’ultima Macchina, Gloria di Raffaele Ascenzi.

E poi la chicca: un ciuffo con la scritta «Papa Francesco semo tutti de ’n sentimento» e sopra un dipinto dell’artista Michele Telari. Magari Francesco non si tirerà indietro e deciderà pure di “accapezzarlo”.