Venerdì 8 Settembre 2023, 05:20

La festa continua. Ieri un concerto, sabato le penne sotto la Macchina, poi un secondo live e ancora la proiezione del Trasporto con i commenti dei protagonisti, ricordando nell’occasione anche il 40° anniversario del primo Trasporto straordinario. Quello della Spirale di fede il 9 luglio del 1983, in occasione del 750° della nascita della santa bambina. Un po’ di eventi utili a scandire il countdown prima di svelare quello che si preannuncia l’ennesimo capolavoro di Raffaele Ascenzi: Dies Natalis, la prossima Macchina.

Dopo la seduta pubblica della commissione sul concorso di idee, ora tutto il materiale deve essere messe sotto la lente di ingrandimento del responsabile unico del procedimento, il dirigente Luigi Celestini. Vanno infatti effettuate tutte quelle verifiche sui dati consegnati che non era possibile svolgere prima, in quanto non avendo aperto la seconda busta non si conoscevano i nomi dei partecipanti. Per eventuali ricorsi va richiesto l’accesso agli atti e ci saranno da attendere i consueti tempi tecnici. Tutto è comunque legato al rup: solo quando scioglierà la riserva sarà possibile allestire la mostra degli elaborati al teatro dell’Unione, annunciata dal vice sindaco Alfonso Antoniozzi.

Gloria è arrivata a destinazione e ci resterà per più tempo del solito, visto che sarà l’ultima possibilità per ammirarla si è deciso di non smontarla e riporla nel capannone prima di lunedì 18. Ma sotto e intorno alla Macchina intanto si lavora. Ieri sera il duo “Strumenti di Pace” delle sorelle Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista, ha celebrato in musica Santa Rosa e il 45° anniversario della fondazione del Sodalizio dei Facchini. Sul sagrato del santuario, proprio accanto a Gloria, le prime esecuzioni mondiali di composizioni di Daniela Sabatini ispirate e dedicate alla patrona della città, alla sua Macchina e ai suoi Facchini. Le ha scritte Daniela Sabatini, tratte da suoi due affreschi musicali: “Rosa mistica - Vita e miracoli di S. Rosa da Viterbo” e “Omaggio a Viterbo”, comprendente brani quali “Evviva S. Rosa”, “Semo tutti de’ n sentimento (Fede, forza, volontà)”, “S. Rosa, avanti”. E ancora l’inno “Piccola Rosa”.

Ma questo è stato solo l’inizio, perché sabato toccherà ai 100 chili di penne offerte dal costruttore Vincenzo Fiorillo. «Gloria - dice il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini - resterà anche per tutta la settimana prossima. In sinergia con Fiorillo ci stiamo inventando qualcosa, qualche serata speciale». Le ipotesi su cui si sta ragionando al momento sono due. «Una riguarda il concerto di un coro - continua - poi vediamo se riusciremo a fare una trasmissione del Trasporto, magari commentata. E nell’occasione ricorderemo anche uno degli anniversari che ricorrono quest’anno». Ovvero, «il quarantesimo del Trasporto eccezionale del 1983».

È stato il primo in assoluto e risale al 9 luglio del 1983, mentre il secondo è stato meno di un anno dopo, il 27 maggio del 1984, quando un papa arrivò nella città dei papi: Giovanni Paolo II. Insomma «ci saranno almeno due appuntamenti: ma è tutto in fieri - conclude Mecarini - ci stiamo lavorando».