© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Considerato il possibile evolversi della situazione epidemiologica, visto il carattere particolarmente diffusivo del virus e a fronte della ripresa della vita sociale» la Asl di Viterbo durante l'estate ha lavorato a un nuovo Piano per la prevenzione e/o limitazione della diffusione del Sars-Cov-2 e della patologia correlata, approvato il 3 agosto. Nel documento, lungo oltre 100 pagine, l'azienda sanitaria locale definisce punto per punto tutti gli aspetti da tenere in considerazione con un aumento dei contagi. In caso di un nuovo picco emergenziale, verrà attuato un piano di riconversione dei posti letto con le stesse modalità con cui è stata affrontata l'emergenza a partire dal 7 marzo. In relazione al numero dei nuovi accessi e all'indice di occupazione sarà garantita la riattivazione in tempi brevi di posti letto interamente dedicati a pazienti Covid-19. In particolare, il primo step prevede 44 posti letto di Malattie infettive all'interno del blocco D e 9 posti letto di terapia intensiva presso il vecchio blocco operatorio. Il secondo step presume invece fino a un massimo di 30 posti letto di Medicina Covid, con contestuale trasferimento della Medicina alla Clinica Santa Teresa. È stato inoltre presentato alla Regione il progetto per l'adeguamento strutturale del Blocco D nonché della terapia intensiva e sub intensiva, con l'attivazione di 20 posti letto di terapia intensiva e 16 di sub intensiva. Tra i nodi affrontati, anche quello dei dispositivi di protezione individuale da garantire agli operatori. A Belcolle è prevista una dotazione di emergenza per fronteggiare un lasso di tempo di due mesi, ora stoccata nel deposito: 72mila mascherine chirurgiche, 22.400 mascherine Ffp2, 5600 mascherine Ffp3, 17600 camici/tute, 800 tra occhiali e visiere. Ma ci sono anche 24mila tamponi; 500mila guanti e 1.600 unità di gel disinfettante.