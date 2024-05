Giovedì 16 Maggio 2024, 05:00

Lavori di nuovo in corso. Neanche il tempo di concludere l’opera, che si è dovuto ricominciare quasi tutto daccapo. La sostituzione delle vecchie lingue d’asfalto con dei nuovi sampietrini, per riportare l’area come era diversi anni fa, era finita da neanche un mese. Ma da alcuni giorni le ruspe in piazza della Rocca sono tornare di nuovo in azione. Motivo: palazzo dei Priori ha contestato alcune imperfezioni nel lavoro svolto e l’impresa ha dovuto riaccendere i motori dei mezzi per sistemarle.

Ecco cosa è accaduto. «Niente di grave. Siamo in fase di collaudo dell’appalto - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Floris - quindi delle opere realizzate. Abbiamo visto che c’erano due leggeri avvallamenti che si erano creati durante il periodo post natalizio, per cui prima di procedere con il fine lavori e il collaudo di questa opera abbiamo detto all’impresa di ripristinare la situazione e svolgere il lavoro a regola d’arte».

Ai cittadini il nuovo intervento non costerà nulla. «Chiaramente - continua - è tutto a carico dell’impresa: non ci sarà alcuna spesa a carico dell’amministrazione». La piazza era stata sistemata durante il periodo di Natale, grazie all’arrivo dei fondi del Pnrr, per circa 800mila euro. «La soletta di sottofondo si era stabilizzata - spiega Floris - ad accorgersi di questi avvallamento in fase di collaudo sono stati i tecnici comunali: lo hanno segnalato all’impresa, che sta lavorando».

La riqualificazione di piazza della Rocca risulta importante anche ai fini del ritorno dentro le mura del mercato del sabato, subordinato appunto al fine lavori. Un’opera che gli ambulanti - da qualche anno fatti traslocare dal parcheggio del Sacrario al quartiere Carmine, dove lavorano attualmente - attendono da tempo. Dopo tante promesse, appena un anno fa - era infatti il 15 aprile del 2023 - c’era stata infatti la sperimentazione, in una giornata non felicissima dal punto di vista del meteo. Poi il ritorno in centro era stato rimandato a dopo la riqualificazione.

Tempi per la chiusura definitiva dell’opera? «Credo che già da domani - conclude l’assessore Floris - esternamente sarà tutto sistemato. Poi saranno necessari almeno dieci o undici giorni affinché la malta tra i vari elementi si solidifichi e non si creino più quegli avvallamenti. Ancora per un po’ dunque dovremo lasciare le due aree recintate, in modo che le auto non ci passino subito sopra e non si ripresenti la stessa problematica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA