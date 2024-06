Martedì 11 Giugno 2024, 06:00

«È un risultato storico». Antonella Sberna vola verso Strasburgo. E la prima dichiarazione a caldissimo non è affatto retorica: prima candidata nella storia alle europee per la Tuscia, subito eletta. Loro ci hanno creduto fin da subito. Da quel venerdì 19 aprile quando Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d'Italia, annunciò alle Terme dei Papi che Viterbo avrebbe avuto un candidato alle future elezioni europee. Allora non si sapeva nemmeno che sarebbe stata lei a correre, ma il partito a livello locale ha cominciato a spingere senza perdere neanche un secondo. E lei - già miss preferenze alle ultime amministrative del capoluogo - ci ha messo del suo, confermando che sul territorio quando scende in campo arriva sempre prima.

«È un’emozione che penso poche volte si possa provare nella vita. Oltre che una grandissima gioia - dice - è anche una altrettanto grandissima responsabilità. Ci ho creduto dall’inizio, ma un risultato così ampio e importante non me lo aspettavo. C’è stato un calore enorme». Sberna è riuscita a raccogliere nella Tuscia qualcosa come 17.474 preferenze, seconda solo a Meloni, a quota 22.007. Giusto per dare l’idea: quello che ha preso più voti dopo di lei è stato il dem Nicola Zingaretti, con 6.029. Poco più di un terzo. Ha messo in fila tutti gli altri leader: dal forzista Antonio Tajani (4.075) al leghista Roberto Vannacci (4.850). «È una soddisfazione enorme perché una comunità intera ha colto il messaggio che questa era una candidatura che avrebbe portato tutta la Tuscia in Europa. Abbiamo lavorato tantissimo ovunque».

La giornata di ieri è stata vissuta all’interno di Fratelli d’Italia in religioso silenzio. Anche se è sempre trapelato grande ottimismo, ormai sono noti per commentare solo dopo aver messo il risultato in cassaforte. Così era stato anche per la stessa candidatura di Sberna: scelta dal partito a livello locale, finché non è stata impalmata da quello di Roma non ha rilasciato alcun commento.

E ieri a creare un po’ di suspance ci si era messo pure il cervellone elettronico della Capitale, andato in tilt sul più bello. Un bug ha mandato in crisi il sistema informatico per l’inserimento dei dati, cosa che ha rallentato tutto rendendo noti i risultati con ritardi clamorosi. Tanto che ieri sera il definitivo per Sberna ancora non c’era, anche se ormai il vantaggio era consistente al punto da far sbilanciare i suoi con quel «siamo molto ottimisti». E a 500 sezioni dalla fine sono partiti i tappi delle bottiglie.

Sberna ha battuto tutta la Tuscia ottenendo un risultato clamoroso, ma anche nell’intera circoscrizione dell’Italia centrale non ha sfigurato (oltre 47mila preferenze), andando a pescare ovunque: 1.249 in Umbria, 1.147 in Toscana e 734 nelle Marche. Nel Lazio ha raccolto 813 voti a Frosinone, 809 a Rieti, la bellezza di 9.126 a Latina. La Capitale, con 3.245 sezioni su 3.792, gliene ha confermati 15.634. Sberna: e adesso? «Adesso portiamo la Tuscia in Europa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA