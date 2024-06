Martedì 11 Giugno 2024, 07:27

Liti e aggressioni, non c'è pace per il centro storico di Viterbo. Nel fine settimana appena trascorso sono due le violente aggressioni che sono state sedate dalle forze dell'ordine. La prima sabato notte a piazza del Comune dove due ragazzi di 22 e 28 anni, probabilmente in stato di alterazione, sono venuti alle mani coinvolgendo diversi passanti. E ancora domenica sera quando due ragazzi stranieri, dell'Est Europa, hanno aggredito dei passanti. 48 ore di pura follia quelle appena vissute che hanno portato a due arresti e qualche denuncia. In particolare sono finiti in manette i due ragazzi che hanno "animato" la notte di sabato. Quando intorno a mezzanotte hanno iniziato la lite che avrebbe coinvolto altri ragazzi che si trovavano in centro e complice l'alcol ne è nato un parapiglia. A piazza del Comune in pochi minuti sono intervenuti le volanti della questura e le pattuglie dei carabinieri che hanno provato a riportare la situazione alla calma. Bilancio: un agente al pronto soccorso e due arresti per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Arresto convalidato ieri mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nemmeno 24 ore dopo la scena si è ripetuta, pochi metri più lontano. In via Ascenzi due ragazzi stranieri, poco dopo le 23, avrebbero preso a bottigliate una coppia di fidanzati che stava rientrando a casa. I due, visibilmente ubriachi, avrebbero preso a bottigliate anche i clienti di un bar. Sul posto la polizia che ha bloccato i due esagitati. Anche in questo caso molta paura da parte di residenti e passanti. I due hanno continuato a urlare anche dopo l'arrivo della polizia che li ha bloccati. Risultato della serata: tre giovani aggrediti, la coppia e un amico, e uno dei polacchi sono finiti al pronto soccorso. Il polacco sarebbe stato malmenato da alcuni cittadini oggetto delle sue aggressioni.I due polacchi, bloccati a piazza del Comune e portati in questura per essere identificati, sarebbero stati deferiti a piede libero per i reati di lesioni e percosse. Sul posto a coadiuvare la polizia anche una pattuglia dei carabinieri. La Questura sta valutando l'emissione di provvedimenti mirati su tutti i protagonisti.Quattro avvisi orali e altrettanti ordini di allontanamento. Sono le misure di prevenzione messe in atto, in settimana, dal questore di Viterbo Luigi Silipo per garantire la sicurezza del territorio. «Gli avvisi orali - fa sapere la questura - sono stati adottati d'iniziativa nei confronti di persone socialmente pericolose. Gli ordini di allontanamento, due d'iniziativa della polizia di stato e due su proposta dell'arma dei carabinieri, hanno riguardato gli autori di diversi reati quali rapina, resistenza e minaccia alle forze di polizia, percosse e reati contro la pubblica amministrazione».© RIPRODUZIONE RISERVATA