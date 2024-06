Montalto di Castro, intevento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme in un appartemento

Un incendio nel corso della mattinata ha interessato a Montalto di Castro un appartemento in strada Belvedere.

Sul posto per domare le fiamme sono interventi i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia e la polizia locale.

Le cause sono in fase di accertamento; il fuoco è divampato dal bagno di un’appartamento al piano terra di uno stabile composto da due piani e in quel momento non era presenti delle persone.

