Acilia, arriva la rotatoria in Largo Montesarchio e nuovi parcheggi di fronte il Parco Manzù

L’annuncio è arrivato con una nota stampa del Presidente della terza Commissione Lavori pubblici e Mobilità del X municipio Leonardo Di Matteo : «Finalmente parte l’iter per modificare la viabilità in Largo Girolamo da Montesarchio e in via Gino Bonichi ad Acilia» proposte di risoluzione già approvate dal Consiglio municipale in precedenza come anche dalla commissione a fine giugno. «Con le nuove discipline di traffico – spiega il Presidente Di Matteo – in Largo Girolamo da Montesarchio si passerà dallo stato attuale “ad incrocio” a quello “di circolazione rotatoria”, che renderà più fluido e disciplinato il traffico, oltre che a rendere più sicura la circolazione. L’organizzazione ad incrocio con la confluenza di più vie risulta infatti inadeguata in considerazione della mole di traffico che si registra in quel punto. Allo stesso tempo la risoluzione di via Telemaco Signorini prevede la realizzazione di nuovi parcheggi per la sosta delle auto, per moto, ciclomotori e biciclette (con rastrelliere) nel tratto compreso tra via Gino Bonichi e via Orazio Amato di fronte al parco Giacomo Manzù. Questo provvedimento si va ad aggiungere a quello che l’Amministrazione sta portando avanti con la realizzazione delle aree di parcheggi sempre in via Gino Bonichi tra l'intersezione di via Luigi Cochetti e via Lorenzo Bartolini (di fronte la farmacia) dedicate ai motocicli, ciclomotori e bici in promiscuo con gli autoveicoli. «Abbiamo già rivisto anche la viabilità in via Ludovico Brea con il cambio di segnaletica verticale disciplinando la viabilità con il senso unico di marcia migliorando il trasporto pubblico locale con il transito in sicurezza della linea bus 04 e dei mezzi pesanti e cambiando il senso unico di marcia in via Corrado Giaquinto direzione via Gaetano Previati - ha concluso Di Matteo - Abbiamo migliorato la viabilità di via di Saponara con più sicurezza per i nostri cittadini grazie anche alla nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Siamo convinti che la cura e l’ottimizzazione degli spazi pubblici consente di regolare al meglio la circolazione, la sosta ed il traffico oltre a rendere un servizio fondamentale per la quotidianità dei cittadini, favorendo la sicurezza e la mobilità e contribuendo al decoro della sede stradale. Ringrazio i componenti della commissione, il consiglio municipale e i comitati di quartiere per aver contribuito alla realizzazione della nuova viabilità».