Martedì 11 Giugno 2024, 05:00

Il record nazionale di Fratelli d’Italia è qui. La Tuscia regala al partito della premier Giorgia Meloni un 42,55% che surclassa il 28,81 nazionale. E risultati analoghi arrivano anche nelle roccaforti del centrosinistra. Basti pensare al 41,15 di Acquapendente o al 44,55 di Vitorchiano. Tutti Comuni targati Pd. Che però - a fronte del dilagare dei meloniani - tiene il passo confermandosi sui livelli delle precedenti europee con il 18,88. FdI cede il passo a Bassano in Teverina, feudo del sindaco Alessandro Romoli, dove Forza Italia si è imposta con il 34,85 contro il 23,80, e a Canepina, regno del primo cittadino dem Aldo Moneta, con 40,34 a 33,39. Nella Lega, il generale Roberto Vannacci ha consentito di raggiungere il 7,57%. Per lui sono arrivate 4.850 preferenze. Stesso discorso per il 9,14 del Movimento 5 Stelle, con l’ex allenatrice della Viterbese Carolina Morace che ne ha racimolate 1.184. Il dato dei dem arriva dai 6.029 voti di Nicola Zingaretti e dai 4.936 della segretaria Elly Schlein, in Forza Italia invece 4.075 per Antonio Tajani.

Record, si diceva: come ci si arriva? «Intanto con l'azione corale di un'intera comunità che ha chiesto fortemente al partito e ottenuto la candidatura di Antonella Sberna - spiega Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera - cosa che dà una marcia in più. Ma veniamo da una scia positiva. Questo 42,2% è un dato spaventoso, che dà tanto piacere e comincia a essere una costante: una percentuale alta che si ripete degli anni è forse la cosa più difficile da ottenere. La presenza sul territorio, il radicamento, sono elementi che hanno fatto la differenza. Da pochissimo stiamo anche svolgendo un ruolo di maggioranza, al governo e in Regione. Le risposte iniziano ad arrivare adesso. C'è un'attenzione nei confronti di Giorgia Meloni molto forte». Un risultato forse insperato. «Le caratteristiche c'erano tutte, poi non ti immagini mai di fare il record nazionale. Abbiamo una candidata radicatissima, prima degli eletti alle amministrative pur non correndo in una lista che non ha espresso il sindaco. Credo che la gente premi questo, un partito che a ogni tornata elettorale mette i viterbesi nelle condizioni di poter essere eletti».

FdI Viterbo ottiene un'attenzione dal partito nazionale ogni volta che vengono compilate le liste. «Abbiamo sempre richiesto di avere spazio», sottolinea Rotelli. Ogni partito ha il proprio uomo forte o il radicamento sul territorio, ma nella Tuscia deve esserci qualche elemento in più. «Facciamo tanta politica. Chi ci segue sa che non c'è differenza di tensione organizzativa, appuntamenti, discussione tra quando ci sono le elezioni e quando non ci sono. Il tipo di comunicazione, lo stare sul pezzo, magari favoriti dal fatto che abbiamo due consiglieri regionali, è importante. Molti non riconoscono la differenza tra FdI quando è in campagna elettorale e quando non lo è. Dopo questa tornata abbiamo un bel periodo per poter dare le risposte. Siamo passati da 2 a 4 consiglieri provinciali. C'è una classe dirigente di cui sono orgoglioso di fare parte. Un gruppo affiatato, un partito senza correnti né divisioni. Forse è anche un fatto generazionale che ci lega. Sono ruoli temporanei che dobbiamo sfruttare al massimo per il territorio che ci ha eletto».

In casa dem, esulta anche la segretaria provinciale Manuela Benedetti. «Noi siamo soddisfatti, anche del risultato nazionale. Avevamo la percezione che la campagna per le europee fosse una campagna giusta - commenta - perché sia la nostra segretaria, sia i candidati si sono spesi molto sul territorio. Ma questa percezione è stata verificata ieri con un risultato che va oltre le nostre aspettative. Quindi siamo felici di questo nuovo percorso del Partito democratico. Crediamo che stiamo andando nella direzione giusta».

