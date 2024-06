Elezioni, alle 12 nella Tuscia ha votato il 28,45% per le europee e il 44 per le amministrative. Romoli è già sindaco di Bassano in Teverina

Buona affluenza nella Tuscia per le elezioni amministrative, molto meno invece per quelle europee. Nel primo caso, alle ore 12 della seconda giornata elettorale ha votato il 44% degli aventi diritto, mentre per il rinnovo del parlamento a Bruxelles appena il 28,45.

Intanto però la Tuscia ha già il primo sindaco: si tratta di Alessandro Romoli - che è anche presidente della Provincia - in quanto nel Comune di Bassano in Teverina l'affluenza ha superato la soglia del 40%, condizione necessaria per ottenere la fascia tricolore, essendo l'unico candidato a sindaco.