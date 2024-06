Elezioni comunali 2024, quattordici i sindaci che hanno mantenuto la fascia tricolore, dieci quelli nuovi che da ieri sera la possono indossare, Tarquinia a parte. Due le donne che hanno vinto. Si tratta di Simona Fabi neo eletta prima cittadina a San Lorenzo Nuovo con il 46,7 % delle preferenze. È lei il volto nuovo di questa tornata elettorale delle amministrative. «C'è stato un grande lavoro di squadra ha detto soddisfatta e sorridente Simona Fabi circondata dai suoi - ringrazio chi mi ha sostenuto. Ora occorre rimboccarsi le maniche per far crescere lo sviluppo del nostro territorio. È stata una campagna elettorale dura ma alla fine l'abbiamo spuntata". L'altra è Maria Teresa Pasquali sindaco uscente di Vejano che ha superato sul filo di lana Lamberto Fiaschetti. Non è mancata qualche sorpresa come a Grotte di Castro dove l'uscente Piero Camilli dopo tre mandati da sindaco è stato superato per novanta voti da Antonio Domenico Rizzello. Tra i due al termine dello sfoglio c'è stata una cavalleresca stretta di mano. «Sono felice di questo risultato ha detto in vincitore più che per me, per i miei paesani che avevano voglia e bisogno di un cambiamento». Tra le new entry Andrea Di Sorte che da vice è diventato sindaco di Bolsena; stessa sorte per Cristian Di Giovanni a Calcata. Mirco Luzi è invece il nuovo sindaco di Castiglione in Teverina; hanno raggiunto l'obiettivo anche Luca Beraldo a Celleno, Giuseppe Ciucci a Farnese e Pacifico Biribicchi a Onano e Carlo Benedettucci (Gradoli). Tra i confermati spicca anche il nome di Franco Vita che ha vinto con oltre 77% delle preferenze; anche a Monterosi ha prevalso Alessandro Giglietti sindaco uscente. A Tessennano dove hanno votato poco più di duecento persone, Ermanno Nicolai è rimasto al suo posto con 141 (64%) voti. La lista dei riconfermati comprende Alessandro Romoli (Bassano in Teverina), Edoardo Giustiniani (Cellere), Fabio Latini (Villa San Giovanni) Fabio Bartolacci (Tuscania), Maurizio Testa (Monte Romano), Salvatore Serra (Ischia di Castro), Piero Rossi (Graffignano), Giuseppe Mottura (Civitella d'Agliano), Aldo Moneta (Canepina) e Luca Profili (Bagnoregio).