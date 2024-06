Martedì 11 Giugno 2024, 07:43

«Abbiamo messo la prima pietra, ora continuiamo a lavorare e completiamo l'opera tra quindici giorni». Sono da poco passate le 21 quando, nella sede del comitato elettorale di Francesco Sposetti in corso Vittorio Emanuele a Tarquinia, dalle 14 sezioni arrivano gli ultimi dati ufficiosi.

Alle urne sono andati il 71,92% degli aventi diritto (affluenza di poco più bassa rispetto al 2019, quando il dato fu del 72,33%). Dalle urne è uscito un risultato netto che dice quanto segue: Sposetti si presenterà al ballottaggio in forte vantaggio sul suo sfidante, il sindaco uscente Alessandro Giulivi. Il candidato civico, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra formato da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra e Verde una lista civica, sfiora di un soffio il 42%, staccando di 17 punti percentuali, e 1700 voti, Giulivi che si ferma poco al di sopra del 25%. Se il primo parla di «risultato al di sopra delle aspettative, il merito del quale va a tutti i cittadini», predicando allo stesso tempo prudenza «perché siamo solo al primo tempo di questa partita e non c'è nulla di sicuro», dall'altra parte le bocche sono cucite. I pochi commenti strappati all'esterno dei seggi sono di delusione profonda. All'interno della coalizione, infatti, regnava la convinzione di partire senza i favori del pronostico ma, contemporaneamente, quella di aver ingranato la marcia in campagna elettorale e iniziato un rapido recupero su Sposetti. Convinzione rafforzata ancora di più dopo il dato delle Europee che aveva visto incassare alla coppia formata da Fratelli d'Italia (di cui il sindaco uscente è espressione) e Forza Italia (cinque in totale le liste a sostegno di Giulivi) il 44% delle preferenze. Numeri importanti, ribaltati quando si è trattato di inserire la scheda nell'urna delle comunali.FdI è passata dal 36% al 18%, Forza Italia dal 9% al 4%. Per gli sfidanti di Giulivi, un messaggio chiaro, «la bocciatura del quinquennio del sindaco uscente», tanto forte che per un'ora e mezza, ha rischiato di tenerlo fuori anche dal ballottaggio, invischiato in un testa a testa con Renato Bacciardi che si è fermato al 21,5%. «C'è delusione perché abbiamo sfiorato un grande risultato spiega Bacciardi a caldo ma c'è anche la consapevolezza di aver fatto un lavoro ottimo; un lavoro che i tarquiniesi hanno riconosciuto». Quella di Bacciardi, ultimo a scendere in campo a pochissime ore dal termine finale per la presentazione delle liste, è la terza sorpresa dopo l'exploit di Sposetti e la deludente prestazione di Giulivi.In linea con le aspettative, invece, i risultati degli altri. Martina Tosoni arriva all'8,4%. «Un dato che mi lascia molto soddisfatta spiega l'ex assessore alla Cultura che ha corso con una sola lista -. Ci accreditavano di un terzo dei voti che siamo stati in grado di raccogliere. Se sono sorpresa dai numeri del sindaco? Penso che parlino da soli». Per Gianni Moscherini, infine, alla sua terza candidatura dopo quella del 2017 contro Pietro Mencarini e del 2019 contro Giulivi, le votazioni si sono concluse con un 3% scarso che rispecchia una campagna elettorale molto dimessa.Adesso gli occhi sono tutti al prossimo turno. Da capire se ci saranno apparentamenti. Al momento, tuttavia, ogni avvicinamento sembra da escludere. La coalizione di centrosinistra potrebbe non prendere in considerazione l'ipotesi, forte di un vantaggio considerevole. Nel centrodestra la situazione è più esplosiva, sia la campagna di Bacciardi che quella di Tosoni si sono connotate per tratti anti giuliviani. Una parte degli elettori di centrodestra all'interno delle varie anime che compongono le civiche potrebbero, però, esprimersi per il sindaco uscente.© RIPRODUZIONE RISERVATA