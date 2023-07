Roma, al via la messa in sicurezza dei sottopassi di via Albi e via Casaletto di Giano alla stazione di Casal Bernocchi

La Giunta del X municipio ha conferito mandato alla Direzione Tecnica di avviare la progettazione grazie alla quale, il prossimo anno, si potrà mettere a punto una gara per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza con l'ampliamento del marciapiede dei sottopassi di via Albi (Centro Giano) e via Casaletto di Giano alla stazione di Casal Bernocchi. «Si tratta – spiegano l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano ed il Presidente della terza commissione LL.PP e Mobilità Leonardo Di Matteo – di un passo importantissimo che porterà al rifacimento e adeguamento della larghezza del marciapiede attualmente pericolosissimo per i cittadini che devono raggiungere la stazione Casal Bernocchi della Roma Lido. Il camminamento particolarmente stretto non consente infatti il passaggio di persone con disabilità o quello di passeggini. L’alternativa è percorrere la sede stradale mettendo a rischio l’integrità personale.

I due sottopassi che uniscono i due quartieri con la Stazione di Casalbernocchi a via Ostiense infatti presentano diversi problemi. Quello di Centro Giano ha due marciapiedi, ma uno è usurato e stretto. L’altro invece è talmente sottile da rendere impossibile il passaggio delle persone. Il sottopasso di Casaletto di Giano non ha invece alcun marciapiede. Le automobili prima di passare suonano il clacson per avvisare i pedoni. Il problema dei camminamenti per i pedoni dei due quartieri non finiscono con i sottopassi. Subito dopo la galleria a Centro Giano è presente via Albi. La strada è di fondamentale importanza, ma anche molto pericolosa per le persone. Il marciapiede infatti, è assente su ambo i lati. Gli abitanti della zona che a piedi vogliono per raggiungere la stazione devono camminare sul ciglio della strada fino al sottopasso. Lo stesso succede alle persone del quartiere limitrofo. Via Casaletto di Giano non presenta marciapiedi anche nel centro abitato.