Tabù Rocchi da sfatare. I precedenti casalinghi con il Catania, soprattutto uno, fanno ben sperare. Intanto il tecnico della Viterbese, Roberto Taurino, domani riproporrà grosso modo l'undici che ha vinto domenica scorsa a Potenza. Qualche variazione potrebbe esserci in difesa dove, per il ruolo di centrale accanto a Mbende, sono in lizza Ferrani e Markic.

Era il 7 gennaio del 2001, quando la Viterbese affrontava il Catania nell'ultima giornata del girone di andata. La formazione gialloblù non era ancora riuscita a vincere allo stadio Enrico Rocchi. Proprio contro il Catania la Viterbese ce la fece ad imporsi per 2-1. Il gol del vantaggio gialloblù fu realizzato allo scadere del primo tempo dal centrocampista Lorenzo rossetti con un tiro da centrocampo, che in seguito fu riproposto più volte dalla trasmissione Mai dire gol della Gialappa's Band. La formazione siciliana non ha mai vinto a Viterbo totalizzando 2 pareggi e 5 sconfitte. Gran parte delle sfide con il Catania non sono poi mai state banali per i gialloblù ed hanno sempre avuto un significato particolare. Nel 1995, la Viterbese era ritornata dopo quindici anni tra i professionisti, e si affacciava a disputare il campionato di Serie C2 come matricola. Nella prima giornata, la squadra allenata da Guido Attardi perse sul campo dell'Astrea e il turno successivo proponeva proprio il Catania in casa. La squadra siciliana arrivava con i favori del pronostico, ma la Viterbese riuscì ad imporsi alla grande per 3-1 cogliendo la prima vittoria in campionato dopo il suo ritorno tra i professionisti. La partita che si disputò allo stadio Rocchi l'anno seguente terminò invece con il punteggio di 1-1. Le due compagini si incontrano nuovamente qualche anno dopo in Serie C1, il Catania arriva a giocare a Viterbo nei giorni stessi in cui esce fuori la notizia che l'allora patron gialloblù Luciano Gaucci è intenzionato a rilevare la società siciliana, cosa che poi effettivamente avverrà. Per il tifo gialloblù l'atmosfera allo stadio era quanto mai insolita. Le due squadre si trovano di fronte di nuovo nel marzo 2002 con il Catania di Gaucci, che crede ancora nella vittoria del campionato e deve quindi ottenere i tre punti contro la Viterbese. La gara si gioca di lunedì sera in diretta televisiva. Al termine di una partita nervosissima e molto spigolosa, la Viterbese allenata da Lillo Puccica ottiene una vittoria di prestigio grazie ad un gol del capitano Omar Martinetti nel primo tempo.

Le due compagini non si incontrano poi per ben quindici stagioni e tornano ad affrontarsi nel febbraio del 2018. Il Catania non sta attraversando un buon periodo in campionato e la panchina del tecnico Andrea Sottil è molto a rischio. La Viterbese non fa sconti e ottiene una netta vittoria per 2-0 grazie ad una doppietta di Alessandro Polidori, dominando la partita per tutto l'arco dei novanta minuti. Qualche ora dopo la sconfitta patita dal Catania allo stadio Rocchi, arriverà l'esonero per Sottil che verrà sostituito da Walter Novellino. La scorsa stagione, la Viterbese affronta il Catania in occasione della quarta giornata del girone di ritorno e si impone nuovamente per 2-0 grazie alle reti di Molinaro e Bensaja arrivate entrambe negli ultimi minuti di gara. Era il 26 gennaio di quest'anno e quella contro il Catania è stata anche la penultima vittoria ottenuta dalla Viterbese allo stadio Rocchi. Da lì è arrivato il successo contro il Teramo sempre per 2-0 il 9 febbraio e poi la Viterbese non ha mai più potuto esultare tra le mura amiche.



