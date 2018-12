La sala stampa dello stadio Rocchi di Viterbo intitolata al giornalista Andrea Arena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sala stampa dello stadio Enrico Rocchi sarà intitolata ad Andrea Arena, giornalista viterbese scomparso lo scorso 22 gennaio. Con una cerimonia che si dovrebbe tenere il prossimo 20 gennaio, prima della gara di campionato tra Viterbese e Juve Stabia, il comune di Viterbo intitolerà il luogo di ritrovo dei cronisti che seguono le sorti del club gialloblù, ad un professionista che la Viterbese la portava nel cuore.Un segno di riconoscimento postumo per un giornalista che ha seguito da vicino la Viterbese, con la società di via della Palazzina che si è detta subito favorevole all’iniziativa appoggiando la scelta dell’amministrazione comunale.Iniziativa partita da Eleonora Celestini, amica e collega di Arena, che pochi giorni dopo la morte del giornalista aveva lanciato una petizione firmata da molti colleghi di Andrea, da presentare a Palazzo dei Priori per arrivare all’obiettivo.“In realtà io non ho fatto niente di che – si schernisce la Celestini – ho soltanto preso un file Word del pc e ho inviato la richiesta in comune. Il resto lo hanno fatto il sindaco Giovanni Arena che ringrazio e il consigliere Giulio Marini a cui ho dato il tormento per intere settimane prima che lo scorso 23 novembre venisse approvata la delibera di giunta”.Per Arena la Viterbese è stata molto di più di una semplice passione: a lui il calcio romantico e un po’sgangherato delle serie minori ha sempre affascinato e questo riconoscimento che il prossimo 20 gennaio la città gli riserverà, lascerà un segno indelebile su quello fatto e scritto da Andrea durante la sua vita dedicata al giornalismo.