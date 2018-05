Oggi al Calcio Tuscia il primo Memorial "Andrea Arena", tanti baby giocatori in campo

di Marco Gobattoni

La sua faccia sulle maglie dei calciatori in erba e una giornata di sport genuino come piaceva a lui. Da oggi pomeriggio a sabato 27 maggio si terrà il primo memorial dedicato ad Andrea Arena, giornalista viterbese morto lo scorso gennaio. Il teatro della tre giorni nel ricordo del cronista, sarà il centro sportivo universitario del Cus campo base del Calcio Tuscia, radicata realtà del calcio giovanile del capoluogo.



Ad organizzare il torneo, che coinvolgerà i giovani nati nel 2006, sarà Patrizio Fimiani ex portiere con un passato in serie A ed amico di Arena. Oggi Fimiani dirige il Calcio Tuscia e immediatamente dopo la scomparsa di Andrea ha messo in piedi questa iniziativa che dovrà essere un’occasione di svago e di sport, nel ricordo di una persona sempre attenta al calcio dei piccoli. “Andrea ha rivolto costantemente una particolare attenzione al mondo del calcio giovanile – ricorda Fimiani – spesso veniva a trovarmi qui al Cus per sapere come andavano le cose.

La sua morte è stata una brutta botta e allora ho deciso di organizzare questa tre giorni in suo onore: sono emozionato e contento di ricordare una persona speciale”.



La scelta è ricaduta sui giovani: dovranno essere giornate di sport spensierato, senza guardare al risultato, mettendo in campo i valori del calcio e dello sport che Andrea predicava nei suoi pezzi giornalistici.

Sei i club coinvolti: Viterbese, Ternana, Pescia Romana, due formazioni espressione del Calcio Tuscia e la Teverina.



La formula sarà semplice: due gironi da tre con le gare che si svolgeranno oggi a partire dalle ore 15,30 per il girone A e domani con lo stesso orario per quello B. Sabato poi, ci saranno le finali che comporranno la classifica definitiva del torneo. Prevista una coppa anche per il capocannoniere, ma cosa più importante sarà che le squadre scenderanno in campo con una maglia personalizza dedicata ad Andrea. Sopra le T-shirt, realizzate grazie ai fondi raccolti nella serata dedicata ad Arena e svolta al teatro Caffeina lo scorso febbraio, ci sarà l’immagine del giornalista che accompagnerà in campo i tanti adolescenti che ha seguito con vicinanza nella sua brillante attività giornalistica.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA