La tre giorni dedicata al giornalista Andrea Arena: il torneo lo porta a casa la Viterbese, ma a vincere è l'emozione

di Marco Gobattoni



Si può pensare ad un caso, oppure alla scienza quasi esatta della meterologia, ma in questi tre giorni dopo un maggio freddo e piovoso, c’è stato un sole splendido che ha anticipato l’arrivo dell’estate. Un sole che ha baciato i 100 ragazzini e i tantissimi genitori, amici e sportivi che hanno partecipato al torneo di calcio dedicato ad Andrea Arena, giornalista viterbese scomparso troppo presto lo scorso gennaio. Un torneo che si è svolto al Calcio Tuscia, ridente società sportiva di puro settore giovanile diretta dall’ex Viterbese ed amico personale di Arena, Patrizio Fimiani. Un torneo voluto fortemente da Fimiani, che ha messo in moto la macchina organizzativa dallo scorso inverno: una macchina organizzativa che è culminata con la tre giorni chiusasi ieri. Una giornata che ha regalato tantissime emozioni: i protagonisti del torneo, gli oltre 100 baby calciatori classe 2006, sono scesi in campo ed hanno assistito alla premiazione finale, con le maglie con sopra impressa l’immagine del volto di Andrea. Il momento più emozionante si è registrato alla fine, quando alla presenza della mamma Giovanna, dei tanti amici e del vice-allenatore della Lazio sono state consegnate le coppe alle sei squadre classificate. “Ci tenevo ad essere presente – ha detto a fine giornata Farris – adesso lavoro nel calcio che conta, ma non potrò mai dimenticare i tanti pezzi che Andrea ha dedicato alla mia carriera. Lui è ancora un grande e per fortuna le sue parole resteranno scritte nei suoi meravigliosi articoli”, Quando Maurizio Donsanti, amico di Arena e opinionista della trasmissione radiofonica Diretta Sport, legge la poesia dedicata ad Andrea gli occhi di molti si bagnano e anche Fimiani fatica a trattenere le lacrime. “Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questa tre giorni – spiega Fimiani – dovremo lavorare per ripeterla ogni anno: Andrea non deve essere mai dimenticato”. La fidanzata Alessandra e la mamma Giovanna sono quasi timorose: l’emozione è forte e Viterbo ha risposto come meglio non poteva: presenti anche tanti uomini della politica che nonostante la piena campagna elettorale hanno trovato il tempo di rendere omaggio ad un giornalista buono che aveva una parola ed una pacca sulle spalle consolatoria o di fiducia per tutti. Alla fine il torneo l’ha vinto la Viterbese battendo 5-4 ai calci di rigore la Ternana: se qualcuno pensa che ieri Andrea non era presente al Calcio Tuscia vada a leggersi il risultato della finale.

Domenica 27 Maggio 2018



