Sala stampa “Andrea Arena”: oggi l'intitolazione al giornalista scomparso un anno fa

Chiamava in redazione o i collaboratori con i quali lavorava in sinergia, pur sapendo di essere il più bravo di tutti, e diceva: «Ci ho na' notizia, ci facciamo un pezzo a quattro mani». Mma alla fine le mani erano solo due: le sue, perché era troppo bello leggere il giorno dopo sul giornale, ancora fresco di stampa, un articolo scritto da Andrea.Oggi pomeriggio la notizia sarà lui: dopo la partita Viterbese-Juve Stabia, con una cerimonia che si terrà alle 16,30, la sala stampa dello stadio Enrico Rocchi sarà intitolata al giornalista viterbese Andrea Arena. Martedì prossimo, il 22 gennaio, ricorrerà un anno esatto dalla sua prematura scomparsa, che ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile per famiglia e amici.Da quel giorno, però, lo spirito di Andrea non ha mai abbandonato le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci insieme. In questi mesi sono partite diverse iniziative che si sono snodate unite dal filo solido di Andrea: una serata a teatro per ricordarlo, la presentazione di un libro in Comune e un torneo di calcio giovanile dedicato a un cronista che il calcio ce l'aveva nelle viscere.Oggi ci sarà un appuntamento importante. Per Arena la Viterbese è stata molto di più di una semplice passione: a lui il calcio romantico e un po' sgangherato delle serie minori ha sempre affascinato e questo riconoscimento lascerà un segno indelebile, su quello fatto e scritto da Andrea, durante la sua vita dedicata al giornalismo. Un'iniziativa partita attraverso Eleonora Celestini, amica e collega di Arena, che pochi giorni dopo la morte del giornalista aveva lanciato una petizione firmata da molti colleghi di Andrea, da presentare a Palazzo dei Priori per arrivare al percorso che si chiuderà oggi.Iniziativa subito sposata da Comune e Viterbese. A proposito: tutta questa grancassa non sarebbe piaciuta ad Andrea, ma se volete addolcire gli occhi con i quali guarderà tutti dall'alto la soluzione c'è: Viterbese batti la Juve Stabia.