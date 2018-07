Inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco di Viterbo

Nuovo comando provinciale dei pompieri di Viterbo: questa mattina, alla presenza del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, del neo sindaco Giovanni Arena, del prefetto Giovanni Bruno e delle massime autorità civili e militari, è stata inaugurata oggi la nuova caserma.



La struttura dei vigili del fuoco si trova nella zona nord di Viterbo, sulla Cassia in direzione Siena, e sostituisce la vecchia caserma in via Oslavia, ai Cappuccini, di fatto a due passi dal centro storico, dove il comando è stato ospitato per circa 40 anni.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



