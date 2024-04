Narni, esce di casa e sparisce nelle campagne di Itieli. Settantaseienne ritrovato dai vigili del fuoco

NARNI Ritrovato il settantaseienne che si era perso nelle campagne di Itieli. Camminava nelle vicinanze di Sant’Urbano. L’uomo, in discrete condizioni, è stato affidato alle cure del 118 per gli accertamenti del caso. Alle ricerche hanno partecipato la polizia locale, i carabinieri di Narni, i vigili del fuoco con gli operatori Tal e l’elicottero Drago 53.

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio quando l’uomo si era allontanato da casa a piedi, senza cellulare.

I familiari, preoccupati per le sue precarie condizioni di salute, avevano immediatamente allertato i carabinieri.

Le ricerche si sono da subito concentrate nella zona di Itieli. Per perlustrare la zona, vasta e di campagna, i vigili del fuoco sono intervenuti con personale specializzato Tas (Topografia Applicata al Soccorso) con l'ausilio di cartografie e il funzionario di guardia per il coordinamento dei soccorsi.

Verso le 16 si era alzato in volo anche l'elicottero Drago 53 del nucleo elicotteristi di Roma Ciampino per una ricognizione dall'alto.