Pordenone, gita scolastica si trasforma in avventura: bambini intrappolati su un isolotto a Meduno

Durante una gita scolastica nella natura a Meduno, una classe di bambini di 6-7 anni e i loro insegnanti sono rimasti intrappolati per un'ora su un isolotto nel greto del fiume Meduna, circondati dall'acqua. La situazione è stata gestita senza panico, e i vigili del fuoco di Maniago e la squadra di Soccorritori Fluviali Alluvionali di Pordenone sono intervenuti, usando un gommone per trasportare in sicurezza tutti i presenti alla riva. La causa del blocco sembra essere stata un improvviso innalzamento delle acque del fiume, forse dovuto a lavori sulle dighe a monte. Nonostante le difficoltà,, e nessuno ha subito danni.