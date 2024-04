Momenti di paura per un principio di incendio in una palazzina

RIETI - Momenti di paura in uno stabile di via Garibaldi a Cantalice. Dal piano terra di una piccola palazzina è sorto un principio di incendio che ha poi originato delle fiamme causando la fuoriuscita di denso fumo. A far ulteriormente scattare l'allarme è stato il rumore di alcune esplosioni udite dalle persone sul posto. Circostanza che ha messo in allarme i richiedenti.

Sul posto sono giunti due mezzi antincendio dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area dove non sono stati riscontrati gravi danneggiamenti. Da accertare cosa abbia dato il via all'emissione di fiamme.