Incendio discarica Ardea, le immagini da Via Montagnano

Dalle ore 05:00 circa di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati ad Ardea in Via Montagnano SNC, con tre squadre, due Autobotti e il Carro Schiuma per l'incendio di una discarica non autorizzata composta principalmente da pneumatici e materiali di vario genere. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tutt'ora in corso. Sul posto Il CRRC VVF, Carabinieri e ARPA per quanto di loro competenza.