Flaminia Civita Castellana, svelato il girone. Campane, laziali e sarde gli avversari

Altro che girone di ferro; di più. La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i gironi della stagione 2023/ 2024 e le sorprese sono state tante.

Più del previsto, poiché la Flaminia Civita Castellana, a sorpresa è stata inserita per la prima volta dopo sedici stagioni in serie D nel girone G, in compagnia di cinque formazioni campane, che sono un’ autentica novità per i civitonici. C’è solo un precedente nella storia del calcio civitonico quando nella stagione 2018/ 2019 l’Avellino venne inserito nel girone laziale. Si torna anche a giocare dopo sei campionati contro squadre sarde e saranno otto i derby regionali da affrontare che renderanno i nove mesi di campionato elettrizzanti e quanto meno molto interessanti.

Di sicuro non ci sarà tempo di annoiarsi a seguire questo girone dove si incroceranno i destini di avversari storici e perfetti sconosciuti.

Insomma, si annuncia una stagione più complicata e difficile del previsto per i rossoblù di Federico Nofri che dovranno fare i conti con otto laziali: Anzio, Ardea, Boreale, Cassino, Cynthialbalonga, Romana, Trastevere e Ostia Mare; quattro sarde, Atletico Uri, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra e Sassari Lattedolce. Le incognite campane qualcuna anche con un passato glorioso e tra i professionisti come Cavese, Gladiator, Ischia, Nocerina. Incognita vera è il San Marzano sul Sarno. Insomma arrivederci alle squadre toscane e umbre con un pizzico di rammarico.

La squadra si è allenata ieri a Ronciglione in vista della gara di domenica per il primo turno di Coppa Italia in programma al Madami contro l’Ardea ( inizio ore 15) che è stata inserita nella stesso girone e pertanto sarà anche un anteprima del campionato.

La prima giornata è fissata per il 10 settembre.