Festa di primavera domenica alla Riserva del Lamone con tour guidato in ebike

La festa di primavera organizzata dal Comune di Farnese alla Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone è un appuntamento fisso e molto atteso.

Quest’anno sarà possibile raggiungere la festa di domenica 21 maggio 2023 in bici elettrica.

Il punto di noleggio di bici BikeSquare Bolsena organizza un tour guidato con partenza proprio da Bolsena. Si parte alle ore 9 circa per pedalare in compagnia e con una guida esperta lungo strade secondarie e piacevoli sentieri. Il tour è lungo circa 30 chilometri. Si arriva alla zona della festa dove sarà possibile fermarsi per mangiare in uno dei banchetti di street food che saranno allestiti per la festa oppure, per chi preferisce, sarà possibile portare il proprio pranzo al sacco.

Si rientra nel pomeriggio percorrendo nel senso opposto i 30 km verso Bolsena.

Per chi non dovesse avere energia per il ritorno, sarà presente una navetta messa a disposizione gratuitamente dal punto di noleggio.

È possibile iscirversi all’esperienza qui https://ebike.bikesquare.eu/percorsi/view/festa-di-primavera-alla-selva-del-lamone Lo staff si occuperà di fornire tutte le informazioni sul luogo e ora di ritrovo a Bolsena. È anche possibile partecipare con la propria bici.