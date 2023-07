Giovedì 13 Luglio 2023, 05:20

L’accordo definitivo è stato sancito lunedì scorso ed ora si attende soltanto l’ufficializzazione, con una possibile novità sullo sfondo. Piero Camilli è pronto a partire con la nuova avventura targata Polisportiva Favl Cimini. Nome provvisorio, quello del club cimino attualmente guidato da Francesco Torroni e Gianni Patrizi, che non appena passerà nelle mani dell’imprenditore di Grotte di Castro, cambierà denominazione e inizierà il percorso che dovrà culminare nei prossimi mesi nella trasformazione, ovvero nella nuova Viterbese.

I termini per cambiare nome alle società sono scaduti lo scorso 30 giugno, ma la Polisportiva avanzerà comunque la richiesta al Comitato regionale del Lazio che, come accaduto nel 2013, dovrebbe dare il via libera in deroga. Fc Viterbese è il nome che probabilmente sarà scelto per la nuova creatura camilliana che, in attesa di capire cosa avverrà il 14 luglio in casa Viterbese, sta preparando nei minimi dettagli la prossima stagione. E in quest’ottica, proprio in queste ore, si sta pensando di presentare domanda di ripescaggio in serie D, nel caso in cui la Viterbese non dovesse iscriversi. A quel punto il titolo sportivo del club gialloblù finirebbe nelle mani della sindaca Chiara Frontini, ma vista la situazione finanziaria della società sarebbe impossibile proseguire su quella strada.

Diverso il discorso se a presentare la richiesta di ripescaggio fosse la stessa Polisportiva, che ha la solidità finanziaria per provare ad ottenere il salto di categoria. La deadline per tentare questa mossa è fissata per il 18 luglio prossimo, ma per quella data Camilli dovrà avere nella propria disponibilità lo stadio Enrico Rocchi, visto che il campo di Vignanello non è omologato per la serie D. I tempi come visto sono stretti ma che sia serie D o Eccellenza già si lavora sulla squadra che sarà affidata a David D’Antoni, che dopo la cavalcata con il Monterosi spinto fino alla serie D, è pronto a sostituire il collega e compaesano Lillo Puccica.

La preparazione dovrebbe iniziare lunedì 31 luglio: la prima parte si svolgerà a Vignanello, dove da quest’anno sarà disponibile anche un campo da calciotto in sintetico nuovo di zecca. I campionati di serie D e di Eccellenza scatteranno domenica 3 settembre e in attesa di capire come si evolveranno la situazioni Rocchi e Pilastro, entrambi in uso alla Viterbese fino al prossimo 31 agosto, non è escluso che le prime partite casalinghe possano essere giocate proprio a Vignanello, nel caso in cui si dovesse partire dall’Eccellenza.

A stretto giro di posta poi, sarà il tempo anche dei primi annunci, con i colpi di mercato che in gran segreto la nuova creatura di Camilli sta già perfezionando. Il nome che fa sognare, anche se la trattativa appare complicata, è quello di Massimiliano Carlini, fantasista con più di 500 presenze tra i professionisti, che quest’anno ha vestito la maglia del Monterosi, dal quale si è però già svincolato lo scorso 30 giugno.