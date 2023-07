Giovedì 13 Luglio 2023, 05:20

Siamo a -1 dalla fine. Domani alle 18 scade il termine per l'iscrizione al campionato di Serie D e, a meno di un dietrofront della sindaca Chiara Frontini sul nulla osta per la concessione dello stadio Enrico Rocchi negato nella riunione tenutasi in Comune lo scorso giovedì, la Viterbese non presenterà la domanda di iscrizione, tutelandosi poi nelle sedi opportune.

All'impianto di via delle Palazzina c'è area di smobilitazione, visto che sono stati tolti i led di proprietà del presidente Marco Romano che erano situati a bordo campo sotto la ex tribuna Prato Giardino. C'è anche da sottolineare, comunque, che se i led sono obbligatori per le partite di Serie C non è altrettanto per le partite del campionato di Serie D. Ad ogni modo, la Viterbese non ha voluto prendere in esame la possibilità di giocare in uno stadio della provincia di Viterbo, il cui impianto doveva comunque essere nuovamente omologato per la Serie D. Anche diversi giocatori con qui c'era un'intesa verbale, aspettando poi di mettere nero a partire dallo scorso lunedì con la di apertura del sito della Lega Nazionale Dilettanti, hanno iniziato nuovamente a guardarsi intorno cercando di trovare altre destinazioni.

Rimane comunque ormai solamente la giornata di oggi per capire se potrebbero avvenire colpi di scena, che portino all'iscrizione al campionato o meno. Intanto continua a pieno ritmo il mercato degli ex giocatori gialloblù, che hanno disputato la scorsa stagione alla Viterbese e che stanno trovando collocazioni in squadre di Serie C e Serie D.

L'attaccante esterno classe 2000 Marco Simonelli, disputerà la prossima stagione nel campionato di Serie D con la maglia dell'Ostia Mare. Mentre la punta Daniele Capparella, che aveva fatto benissimo In occasione della stagione scorsa con la Primavera 2, e che doveva essere uno dei punti di forza della batteria under che avrebbe costituito la Viterbese di questa stagione, interessa invece al Pescara. C'è poi un derby di mercato tra Picerno e Virtus Francavilla non solo per il difensore Luca Ricci.

Alle due squadre, che disputeranno il girone meridionale del prossimo campionato di Serie C interessa infatti anche l'attaccante Alessandro Polidori, che era arrivato alla Viterbese in occasione del mercato invernale del 2022. I due giocatori potrebbero quindi giocare la prossima stagione di nuovo con la stessa maglia