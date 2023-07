Mercoledì 12 Luglio 2023, 05:20

"Mi auguro che la Viterbese abbia un futuro". A dirlo è l'ex sindaco e soprattutto grande tifoso della Viterbese, Giulio Marini. "Sicuramente stiamo assistendo ad un'altra estate molto delicata - ha aggiunto Marini - per le sorti della nostra Viterbese. Ora bisognerà aspettare prima di tutto il 14 luglio per vedere se la società si iscriverà o meno al campionato di Serie D. La situazione è veramente molto complicata, non sapendo poi tutti i dettagli della faccenda è veramente difficile esprimere giudizi".

Finora la Viterbese è comunque intenzionata a non iscriversi al prossimo campionato di Serie D senza il nulla osta per l'utilizzo dello stadio Enrico Rocchi ed è pronta, come già annunciata nel comunicato emesso la settimana scorsa, a tutelarsi nelle sedi opportune. Un'altra opzione potrebbe essere anche quella di trovare l'accordo per poter utilizzare un terreno di gioco nella provincia, in attesa e giocare eventualmente a porte chiuse le prime partite casalinghe in attesa che l'impianto venga omologato per la Serie D. Ma, al momento, questa non è una delle ipotesi prese in considerazione dalla società di via della Palazzina. Nel caso in cui venerdì prossimo la Viterbese non si iscrivesse al campionato, bisognerà valutare anche quali saranno i tempi per l'eventuale assegnazione dell'utilizzo dello stadio Enrico Rocchi alla Faul Cimini.

Per quello che riguarda le destinazioni dei giocatori che hanno militato nella Viterbese la scorsa stagione in Serie C, sembra ormai questione di ore per l'arrivo a Latina dell'attaccante Sulayman Jallow che nella società pontina ritroverebbe anche l'ex team manager gialloblù Alessandro Ursini. Sull'ex difensore centrale Luca Ricci, che ha militato per una stagione e mezzo nella Viterbese, oltre alla Virtus Francavilla c'è anche il Picerno. Entrambe militeranno nel raggruppamento meridionale della Serie C.

Intanto i tifosi della Viterbese hanno creato l'iniziativa "Gialloblù in mostra" dedicata al supporte storico Alfredino Lucaccioni che si svolgerà alla via degli Artisti a San Pellegrino e sarà inaugurata sabato 22 luglio alle 11. Potranno essere visionate sciarpe, maglie ed altri oggetti gialloblù che negli anni hanno fatto la storia della Viterbese. La mostra resterà aperta fino a domenica 30 luglio dalle 11 alle 20. Solamente il 25 e 27 luglio sarà aperta dalle 15 alle 20.