9 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

Paura di volare per la Viterbese. I gialloblù non riescono a battere il Monopoli e restano, per il momento, fuori dalla griglia dei play-off alla vigilia del turno di riposo. Attualmente la formazione allenata da Roberto Taurino, è molto più vicina agli spareggi per la promozione che ai playout. È chiaro però, che se la Viterbese vuole dare timbro importante a questa stagione, partite come quella di domenica scorsa contro il Monopoli vanno vinte. Stavolta a tradire le attese è stata proprio la retroguardia, era dalla partita prenatalizia contro la Virtus Francavilla che la squadra gialloblù non incassava due reti nella stessa partita. Dato che a partire dall'inizio del girone di ritorno la porta gialloblù è stata spesso inviolata è proprio la retroguardia era stato in reparto che aveva offerto grandissima affidabilità. "A fine partita i ragazzi erano arrabbiatissimi - ha detto il tecnico Roberto Taurino - la rabbia più grossa è per i due gol presi. Il primo lo voglio rivedere, sul secondo eravamo tutti schierati. Era una palla morta. Questo è il rammarico più grosso. Per la squadra che siamo, quel gol non va preso". Notizie positive arrivano invece dell'attacco, dove la sontuosa prova di Murilo ha portato la Viterbese a costruire diverse trame offensive che certo avrebbero potuto essere sfruttate in modo migliore. Sta di fatto che l'intesa fra Tounkara e la punta brasiliana si sta cimentando sempre di più e questo non può essere che un fattore positivo in vista di quest'ultimo scorcio di campionato. La Viterbese ha giocato bene in ampiezza anche sulle fasce laterali, dove Urso e Baschirotto hanno sempre assicurato quella spinta che in quest'ultimo periodo ha fatto spesso la differenza. Per cercare di vincere la partita, Roberto Taurino ha mandato in campo proprio nell'ultimo minuto di gioco anche Luca Falbo per poter sfruttare l'abilità del giocatore ex Lazio nel calciare le punizioni. La conclusione dal limite di Falbo,, proprio immediatamente prima del triplice fischio, è finita però sulla barriera. Il centrocampo ha invece difettato qualche volta di qualità e fantasia, dato che difficilmente la Viterbese è riuscita a sfondare per vie centrali, anche perché il Monopoli si è schierato in maniera molto abbottonata. In questo senso le cose potrebbero andare meglio con il ritorno in squadra di Palermo, una volta che il centrocampista sia guarito dall'infortunio arrivato in occasione della partita pareggiata per 0-0 contro la Vibonese. Domenica prossima la squadra gialloblù osserverà un turno di riposo e tornerà a giocare in campionato solamente nel turno infrasettimanale di mercoledì 17 marzo ospitando la Juve Stabia allo stadio Enrico Rocchi. Proprio per questo motivo, la squadra osserverà tre giorni di riposo e tornerà a lavorare sul campo solamente dopodomani. Domani comunque i giocatori dovranno essere già a Viterbo per essere sottoposti ai tamponi prima di riprendere ad allenarsi.