Civita Castellana, presentazione del libro: “ La ceramica industriale e la civiltà del bagno”

Alessandro Angelelli, Alessio Alessandrini e Roberto Mancini, giochiamo in casa, con un tema che scorre letteralmente nelle vene di tutti coloro che sono nati in questo territorio.

Il 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒂𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒊 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 rappresenta un unicum al mondo, concentrando in pochi chilometri quadrati l'85% delle aziende di produzione di arredo bagno ed annoverando tra queste le migliori al mondo per #qualità e #design.

Un vero e proprio fiore all'occhiello del #madeinItaly. Il libro che presentiamo vuole essere un omaggio alla ceramica industriale, moderna ed ipertecnologica, senza dimenticare le proprie origini. Un viaggio a ritroso nel tempo, che ripercorre le tappe principali di 3.000 anni di storia.

A seguire il seminario "#Marketing Scientifico - scelte strategiche per il #business" in collaborazione con Elisa Iandiorio e Surf the Market. L'iniziativa rientra nella programmazione di Halaesus firmato dal Comune di Civita Castellana.